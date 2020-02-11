ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Будет дан старт патриотической акции “Я служу!”

11.02.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Белорусский республиканский союз молодежи 18 февраля даст старт патриотической акции “Я служу!”, приуроченной ко Дню защитников Отчества и Вооруженных Сил Беларуси.

Акция будет проходить в течение года в два этапа. Первый посвящен Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, второй – весеннему и осеннему призывам.

Старт первого этапа акции 18 февраля, в рамках республиканского молодежного форума Молодежных отрядов охраны правопорядка “Служим #раЗАм”, который пройдет в Могилеве. По 25 февраля включительно, во всех регионах страны территориальные организации БРСМ при поддержке министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, а также Государственного пограничного комитета проведут для школьников старших классов и молодежи призывного возраста соревнования юнармейской направленности”.

Как отметил второй секретарь Минской областной организации БРСМ –Владимир Богданов, на Минщине пройдет множество спортивно – военных мероприятий, а также пройдут экскурсии в воинские части. Так, 23 февраля на базе Войсковой части №52957 (4970-ая база инженерных боеприпасов)  для участников акции будет проведена экскурсия по части: все желающие смогут увидеть где солдаты едят, отдыхают и учатся. Так же будет продемонстрирован короткометражный фильм, рассказывающий историю становления 4970-ой базы инженерных боеприпасов. Будет возможность посидеть в кабине и почувствовать себя героем в специальной технике ВКППЗиАСР. К слову, на этой самой технике военнослужащие экстренно направляются на тушение пожаров в близлежащие населенные пункты.

Отличительной особенностью проекта “Я служу!” на всех его этапах является взаимодействие с родителями военнослужащих срочной службы. Для того, чтобы матери могли оценить быт солдатов – срочников, дополнительно пообщаться с командирами частей, задать им волнующие вопросы, совместно с заинтересованными планируется организовать Дни открытых дверей.


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский республиканский союз молодежи 18 февраля даст старт патриотической акции “Я служу!”, приуроченной ко Дню защитников Отчества и Вооруженных Сил
 
Новости дня
Новости разные
 
«Первая съемная квартира напомнила путешествие в прошлое». Чешская спортсменка - о жизни в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика