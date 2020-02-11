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Лукашенко послу Снопкову: китайцы должны знать, что белорусы — их настоящие друзья
11.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Китайцы должны знать, что белорусы для них являются настоящими друзьями. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Китае Николаем Снопковым, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства отметил сложности, которые испытывает Китай в том числе из-за распространения коронавируса. «Времена у них, как видите, непростые, и дело не только в том, что вирус, — сказал Президент. — Мир переживал и более сложные времена. А дело в том, что в связи с этим коронавирусом начинают вбрасываться в медийное пространство фейковые новости».
Однако, несмотря на подобного рода трудности, Беларусь остается в числе важных партнеров Китайской Народной Республики, и достигнутый высокий уровень сотрудничества необходимо сохранить и развить. «Китайцы должны знать, что белорусы — стойкие и надежные люди и настоящие друзья», — подчеркнул Александр Лукашенко. По его словам, выбор кандидатуры Николая Снопкова в качестве посла был позитивно воспринят китайской стороной.
Николай Снопков, ранее работавший в должности замглавы Администрации Президента, 30 января был
Должность заместителя главы Администрации Президента Беларуси занял Валерий Бельский, который ранее работал директором Института экономики Национальной академии наук.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Николай Снопков рассказал о том, какие приоритетные задачи будет выполнять в новой должности.
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Китайцы должны знать, что белорусы для них являются настоящими друзьями. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Чрезвычайным и...
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