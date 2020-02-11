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Лукашенко послу Снопкову: китайцы должны знать, что белорусы — их настоящие друзья

11.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Лукашенко послу Снопкову: китайцы должны знать, что белорусы — их настоящие друзья

Китайцы должны знать, что белорусы для них являются настоящими друзьями. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Китае Николаем Снопковым, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил сложности, которые испытывает Китай в том числе из-за распространения коронавируса. «Времена у них, как видите, непростые, и дело не только в том, что вирус, — сказал Президент. — Мир переживал и более сложные времена. А дело в том, что в связи с этим коронавирусом начинают вбрасываться в медийное пространство фейковые новости».

Однако, несмотря на подобного рода трудности, Беларусь остается в числе важных партнеров Китайской Народной Республики, и достигнутый высокий уровень сотрудничества необходимо сохранить и развить. «Китайцы должны знать, что белорусы — стойкие и надежные люди и настоящие друзья», — подчеркнул Александр Лукашенко. По его словам, выбор кандидатуры Николая Снопкова в качестве посла был позитивно воспринят китайской стороной.

Лукашенко послу Снопкову: китайцы должны знать, что белорусы — их настоящие друзья

Николай Снопков, ранее работавший в должности замглавы Администрации Президента, 30 января был назначен послом Беларуси в Китае. Принимая данное кадровое решение, глава государства Александр Лукашенко подчеркнул, что рассчитывает на прорыв в отношениях Беларуси с Китаем. «Мы все больше и больше опираемся на помощь и поддержку Китая. Не только в строительстве перспективных предприятий в нашей стране, кредитовании, но и Китай открыл рынок для нас на столько, на сколько мы можем туда войти. И Николай Геннадьевич контролировал, очень хорошо знает это направление. И я, откровенно говоря, рассчитываю, что мы осуществим настоящий прорыв в течение вашей работы. Важен результат», — заявлял белорусский лидер во время назначения посла.

Должность заместителя главы Администрации Президента Беларуси занял Валерий Бельский, который ранее работал директором Института экономики Национальной академии наук.

НАРАСТИТЬ ЭКСПОРТ И СОКРАТИТЬ ИЗБЫТОЧНЫХ ПОСРЕДНИКОВ — СНОПКОВ РАССКАЗАЛ О СВОИХ ЗАДАЧАХ В КИТАЕЛукашенко послу Снопкову: китайцы должны знать, что белорусы — их настоящие друзья

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Николай Снопков рассказал о том, какие приоритетные задачи будет выполнять в новой должности.
 
 
 
 
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Китайцы должны знать, что белорусы для них являются настоящими друзьями. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Чрезвычайным и...
 
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