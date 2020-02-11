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Валентина Курсевич: «У нас количество многодетных семей увеличивается»
Источник материала: СТВ
Как обеспечить демографический рост в Беларуси, обсуждали в программе
Валентина Курсевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике Палаты представителей Национального cобрания Республики Беларусь:
Сказать так, чтобы у нас не было демографического потенциала – однозначно нет, он, всё-таки, у нас есть. И над ним надо работать, чтобы, действительно, получить ожидаемые результаты.
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Как обеспечить демографический рост в Беларуси, обсуждали в программе «В обстановке мира». Анастасия Боброва: «Страны, где отцы принимают активное участие в...
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