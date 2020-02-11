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Валентина Курсевич: «У нас количество многодетных семей увеличивается»

11.02.2020 15:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как обеспечить демографический рост в Беларуси, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Анастасия Боброва: «Страны, где отцы принимают активное участие в воспитании, там суммарный коэффициент рождаемости лучше»

Валентина Курсевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике Палаты представителей Национального cобрания Республики Беларусь:
Всё-таки, у нас количество многодетных семей увеличивается. Если, например, в 2010 году это было порядка 11 процентов, то уже сейчас это 21 процент. Ведь проанализировано и использование семейного капитала. Глава государства на апрельском Послании белорусскому народу и парламенту дал поручение Совету министров проработать этот вопрос. Вопрос был проработан, и он завершился тем, что издан и подписан указ главы государства о продлении семейного капитала, который предусматривает, всё-таки, долгосрочную поддержку именно многодетных семей.

Принимаются ведь меры и по жилищной политике для обеспечения, прежде всего, многодетных семей жильём. И, тем более, в агрогородках, сельских населённых пунктах будет развиваться жилищное строительство и в городах-спутниках. Всё-таки, меры определённые дают свой результат.

Сказать так, чтобы у нас не было демографического потенциала – однозначно нет, он, всё-таки, у нас есть. И над ним надо работать, чтобы, действительно, получить ожидаемые результаты.

Валентина Курсевич: «У нас количество многодетных семей увеличивается»

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Как обеспечить демографический рост в Беларуси, обсуждали в программе «В обстановке мира». Анастасия Боброва: «Страны, где отцы принимают активное участие в...
 
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