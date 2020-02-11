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«Естественно, к выборам хотят каким-то образом разогреть, поссорить, людей даже расколоть». Гайдукевич о слухах о создании ВКЛ 2.0

11.02.2020 15:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Эксперт высказал мнение в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Мы ўсе маглі прачытаць у тэлеграм-каналах чарговы ўкід у гэтыя тэлеграм-каналы аб нібыта меўшых месца быць тайных пасланнях Трампа да нашага вышэйшага кіраўніцтва. І ў адным з самых радыкальных варыянтаў, маўляў, ледзь не аб стварэнні ВКЛ 2.0. І вот тут яшчэ літоўцы прыехалі. І вот эта апяць падагравае. Скажыце, каму выгадны такія ўкіды і як мы можам гэта інтэрпрэтаваць? Як проста для павышэння свайго рэйтынга? Вот што эта?

«Естественно, к выборам хотят каким-то образом разогреть, поссорить, людей даже расколоть». Гайдукевич о слухах о создании ВКЛ 2.0

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
Мы должны привыкнуть: мы находимся в центре геополитического противостояния Запада и Востока. И нас пытаются туда втянуть. Нас пытаются, чтобы мы активно в этом противостоянии участвовали.

И вот эти информационные вкиды будут продожаться на протяжении ещё долгого времени. Скоро начнётся серьёзное политическое событие в нашей стране – это выборы. Естественно, к выборам хотят каким-то образом разогреть, хотят каким-то образом поссорить, хотят каким-то образом людей даже расколоть. Это будет продолжаться.

Мы должны отвечать этим только одним – своей честной, порядочной, нормальной позицией и разъяснением того, как оно есть. Хотя не все это услышат. Кто-то не хочет слышать.

Люди в материале: Олег Гайдукевич, Игорь Марзалюк
 
 
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