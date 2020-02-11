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«Естественно, к выборам хотят каким-то образом разогреть, поссорить, людей даже расколоть». Гайдукевич о слухах о создании ВКЛ 2.0
Источник материала: СТВ
Эксперт высказал мнение в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
Мы должны отвечать этим только одним – своей честной, порядочной, нормальной позицией и разъяснением того, как оно есть. Хотя не все это услышат. Кто-то не хочет слышать.
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«Естественно, к выборам хотят каким-то образом разогреть, поссорить, людей даже расколоть». Гайдукевич о слухах о создании ВКЛ 2.0
Эксперт высказал мнение в программе «В обстановке мира».
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