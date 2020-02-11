«Первая съемная квартира напомнила путешествие в прошлое». Чешская спортсменка - о жизни в Минске

Источник материала: Tut.by

Ленка Бартакова — чешская баскетболистка, которая проводит второй сезон в минских «Цмоках». Семья и друзья спортсменки поначалу настороженно отнеслись к ее решению переехать в Беларусь. «В Чехии многие не имеют представления, что это за страна», — поясняет Ленка. Журналист SPORT.TUT.BY Виктория Ковальчук расспросила баскетболистку о том, какой ей открылась Беларусь, почему она называет Минск тусовочным и считает, что в маленьких белорусских городах люди счастливее, чем в столице.

«Минск похож на Париж и Прагу»





Для Ленки Бартаковой переезд в Минск — дебютный опыт жизни за пределами Евросоюза. В 27 лет она впервые уехала так далеко от семьи и друзей. До этого в биографии баскетболистки значились лишь клубы Чехии и Словакии.

— До переезда я знала о Беларуси только базовую информацию: о политической ситуации, историческом прошлом, населении Минска. Но понятия не имела, как в реальности будет выглядеть здесь моя жизнь, — признается Ленка.

— Ни я, ни мои друзья никогда не были в Беларуси, потому что это не страна ЕС. Нам кажется, что у вас многое устроено по-другому: уклад жизни, менталитет людей…

Накануне переезда Ленка первым делом узнала контакты посольства Чехии в Минске.

— Не была до конца уверена, что в Беларуси безопасно, — поясняет спортсменка. — Но, к счастью, за два года мифы развеялись и обращаться за помощью в посольство до сих пор не приходилось.



Источник: bc-tsmoki.by

Первое впечатление о Минске превзошло ожидания спортсменки.

— Я была приятно удивлена, что город такой большой и красивый. Постоянно говорю друзьям, что Минск очень похож на другие европейские столицы — Париж или Прагу.

«Первая съемная квартира в Минске напомнила путешествие в прошлое»

Баскетболистка живет в районе Тракторного завода — недалеко от арены «драконов». Говорит, сегодня ее съемная квартира выглядит очень современно и по-европейски. А вот первое белорусское жилье повергло чешку в шок.





— Когда я только прилетела в Минск в прошлом году, мне на неделю предоставили временную квартиру, так как в той, куда я должна была заехать на продолжительный срок, жил легионер из мужской команды. У него заканчивался просмотровый контракт, и меня попросили немного подождать, пока апартаменты освободятся.

Но временная квартира оказалась невероятно старой. Вам даже не описать насколько. Везде стояла мебель и бытовая техника, которую в Чехии использовали еще мои бабушки и дедушки. Я смотрела на стиральную машину и думала: «Боже! Я даже не знаю, как ее включить…». В общем, испытала стресс и почти в слезах позвонила своему парню с вопросом, что делать.





Но меня успокоили тем, что это «путешествие в прошлое» закончится через неделю. Так и произошло, — с улыбкой вспоминает Ленка.

Минск — самый крупный город, в котором ей приходилось жить. Баскетболистке нравится разнообразие, которое предлагает столица. Правда, на периферии, по наблюдениям чешки, люди выглядят счастливее.

— Летом у нас проходил сбор в небольшом городке на границе с Литвой… Сейчас посмотрю на гугл-карте, как он назывался. Точно, Лида! Так вот, там люди показались мне счастливее, расслабленнее и умиротвореннее. Наверное, это связано с тем, что в маленьких городах меньше стресса и не такие высокие скорости жизни.

Мы с Рейчел, американкой из нашей команды , обсуждали, что в Лиде здорово жить семейным людям или пенсионерам. Они могут обустроить там свой сад, частный дом и просто наслаждаться неспешной жизнью.





Но для молодых и амбициозных Минск, конечно, предлагает намного больше возможностей. Здесь каждый день разный. А в небольших городах картинка всегда похожа: после работы ты заходишь в один и тот же продуктовый, затем идешь домой, и так по кругу.

«Тусовочная культура Минска меня очень удивила»

На вопрос, как Ленка проводит в Минске свой досуг, она отвечает:

— У нас не так много выходных. Поэтому после тренировки я обычно готовлю дома, звоню родным и смотрю Netflix. А в полноценный выходной могу спланировать выход в кино или ресторан. Например, мы с девочками ходили на «Джокера» с субтитрами — интересный и не самый простой опыт, — улыбается чешка.



Источник: bc-tsmoki.by

— Если ужинаю вне дома, то девочки советуют хорошие заведения. Мне нравится тестировать новые места. Где-то может быть классная атмосфера, но не очень вкусная еда.

Или вот, помню, пришли в ресторан с красивой подачей дорогих блюд. Посетители выглядели очень нарядными, чуть ли не в вечерних платьях. Поэтому мы скромно продегустировали еду и ушли в «Лидо», где смогли уже плотно и бюджетно поесть как следует, — смеется Ленка.

Сравнивая барную культуру Праги и Минска, девушка делает следующий вывод:

— Минск точно не уступает Праге по количеству людей, которые выбираются отдохнуть в бары и клубы. В Праге в центральных барах отрываются в основном туристы — например, мы с друзьями ни за что не поедем в центр, чтобы выпить пива.

А вот в Минске, насколько я понимаю, в барах отдыхает в основном местная молодежь. Причем на Зыбицкой ее много даже после часа ночи! Такая тусовочная культура меня очень удивила.

«Покерфейс — защитная реакция белорусов»





Ленка не видит большой разницы между белорусами и чехами в манере одеваться.

— В наших магазинах представлены примерно одни и те же бренды. Бывает, что в минских торговых центрах новые коллекции появляются даже раньше, чем в Праге. Так что в плане шопинга не испытываю тут никаких проблем.

Заметила, что белоруски используют больше макияжа, чем европейки. Многие делают татуаж бровей, маникюр с долговременным покрытием… Для меня, как для баскетболистки, длинные и красивые ногти — роскошь, позволительная только в отпуске, — улыбается Ленка. — Хотя у некоторых девочек из команды всегда отличный маникюр.

— Что касается внешности мужчин, то, честно скажу, не встречала в Беларуси таких, о которых могла бы сказать: «Вот он красивый!». Может, дело в том, что у меня есть молодой человек и я особо не заглядываюсь на местных парней, — шутит чешка.



Ленка Бартакова со своим парнем. Фото из личного архива спортсменки

По ее наблюдениям, белорусы не очень эмоциональны.

— Многие люди ходят с покерфейсом. Такое чувство, что все в своих проблемах и заботах. Даже когда навстречу парню идет красивая девушка, он редко отреагирует и сделает ей комплимент. Каждый сосредоточен на своем и боится лишний раз завести разговор.

При первой встрече человек может показаться угрюмым или грустным, но, когда я знакомлюсь с ним, чаще все это приветливый и милый собеседник. Наверное, у белорусов есть какая-то неуверенность и страх, особенно, если надо говорить на английском. И вот это выражение лица срабатывает как защитная реакция.

«Выбор продуктов в магазине — тот еще челлендж»



Источник: bc-tsmoki.by

За два сезона в Минске Ленка так и не начала говорить на русском.

— Кириллический алфавит поначалу заставил меня понервничать, — шутит спортсменка. — Но благодаря тому, что русский и чешский чем-то похожи, в разговоре я многое понимаю из контекста. Некоторые слова вообще звучат идентично — вода или пиво, например.

В кафе иностранку выручает англоязычное меню, в супермаркетах приходится довольствоваться старым добрым методом проб и ошибок.

— Я люблю готовить дома, поэтому часто хожу за продуктами. И, скажу вам, это совсем непросто, — смеется Ленка. — Даже выбор базовых ингредиентов для меня — челлендж. На упаковках все написано на русском, поэтому поначалу я просто брала товары наугад и только в процессе готовки понимала, правильный это продукт или нет. Хорошо, когда все хорошо. Но бывала и реакция: «О мой Бог! Надо снова идти в магазин».

В трудных ситуациях с переводом чешке помогает подруга по команде Екатерина Рыбалко, которую Ленка ласково называет «мамой легионеров».



Ленка Бартакова и Екатерина Рыбалко.

— Если мне нужно в банк или на почту, Катя всегда вызывается сопроводить. Это огромная помощь! Иначе я не знаю, как совершала бы платежи или те же денежные переводы.

На вопрос, как два года жизни в Минске изменили мнение чешки о Беларуси, она отвечает:

— Раньше мне казалось, что Беларусь и Россия почти одинаковые. Но, поездив по России и пожив здесь, убедилась, что ошибалась. Россия намного более серая. Там серое все: архитектура, погода и даже снег. В общем, все 50 оттенков серого (улыбается).

А вот Беларусь, по моим ощущениям, действительно европейская страна. Мне как иностранке тут очень комфортно. Хотя, возможно, у местных есть некоторые сложности, например, из-за того, что вы не можете перемещаться по Европе так же свободно, как жители ЕС.

Пожалуй, основное, чего мне не хватает в Беларуси, — это солнца. Оно влияет на настроение и энергетику. Когда за окном солнечно, все дается намного проще.

«В Минск надо ехать за красным борщом и „Кусочком счастья“»





Теперь баскетболистка советует друзьям посетить Минск хотя бы на уикэнд.

— В прошлом году у меня гостил мой бойфренд, и уже скоро в Минск на неделю прилетят родители. Папа всю жизнь работал водителем автобуса, так что они привыкли путешествовать наземным транспортом. А тут впервые будут лететь на самолете, поэтому очень взволнованы.

Почему не едут в Минск на авто? Это слишком далеко. И ты никогда не знаешь, сколько часов можешь провести на границе. Так что прямой рейс — отличный вариант.

Финальный вопрос для баскетболистки: так, а чем чехов может поразить Минск?

— Сюда стоит приехать, чтобы понять — это совсем не советский город. В Минске здорово гулять по широким проспектам, которые соседствуют с зелеными парками и современными торговыми центрами. А еще ваша столица точно чище Праги, что удивило бы моих знакомых.

Ну и, конечно, сюда надо ехать за вкуснейшим красным борщом и тортом «Кусочек счастья». Никогда раньше не пробовала такой вкуснятины (улыбается).