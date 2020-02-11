Человек неравнодушный, активный, жизнелюбивый

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Дубровенцам не нужно долго представлять Раису Сергеевну СТАЛЬЧЕНКО, и вместе с тем, как много хочется рассказать об этой удивительной женщине! Вся ее жизнь связана с родной Дубровенщиной, здесь она родилась и выросла, сюда же вернулась после окончания Оршанского педагогического колледжа. Заветной мечтой Раисы Сергеевны было стать учителем, и она следовала за нею, несмотря на все трудности.







Свой трудовой путь она начала в Дубровенской вспомогательной школе-интернате учителем начальных классов. В 1973 году по рекомендации районного комсомола была принята в члены КПСС и чуть позже была избрана профсоюзным лидером коллектива. Затем получила высшее педагогическое образование. В сентябре 1987 года Раиса Стальченко возглавила Пироговскую среднюю школу, сделав ее одной из лучших в районе. 1 августа 2006 года Раису Сергеевну избрали председателем ветеранской организации, которую она возглавляет по сей день.







Добрая мама и счастливая бабушка, Раиса Стальченко никогда не забывает о людях, живущих рядом с ней, и всегда первая приходит им на помощь. 5 февраля в зале районного Дома культуры Раиса Сергеевна в кругу друзей, коллег и поклонников отпраздновала свой день рождения.

С 70-летним юбилеем Раису Стальченко поздравил председатель областного общественного объединения ветеранов Сергей Ольсевич. Он отметил ее вклад в развитие Дубровенского района и поблагодарил за активную позицию при работе с людьми. Сергей Иосифович вручил юбиляру Почетную грамоту, подписанную председателем областного Совета депутатов Владимиром Терентьевым, и благодарность от областного объединения ветеранов.







Раиса Стальченко четыре созыва является депутатом районного Совета депутатов. Всегда активно отстаивает интересы своих избирателей. От лица депутатского корпуса Раису Стальченко поздравила Светлана Шурпакова.

—В 1986 году я, вчерашняя студентка, начинала свой педагогический путь под началом Раисы Сергеевны. Долгие годы она была для меня примером и опорой, — поделилась воспоминаниями Светлана Семеновна.

От Дубровенского районного Совета депутатов Раисе Стальченко вручили Почетную грамоту за многолетнюю плодотворную работу.

Советник Министерства иностранных дел Российской Федерации, заместитель председателя совета Московской городской организации российского союза бывших несовершеннолетних узников фашизма Иван Старовойтов вручил Раисе Сергеевне от имени Центрального комитета КПРФ медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».







В этот вечер много говорили о душевных качествах Раисы Стальченко, о ее неподдельном мужестве и самоотдаче как в профессиональной, так и общественной деятельности.

С наилучшими пожеланиями к имениннице обратились директор ОАО «Дубровенский льнозавод» Анатолий Босенков, представители районного объединения профсоюзов, актива совета ветеранов, а также Осинторфской первичной ветеранской организации, коллеги-педагоги и выпускники Пироговской школы.







Музыкальные номера посвятили Раисе Сергеевне творческие коллективы РДК, а также коллективы народного хора «Надежда» и народного клуба ветеранов войны и труда «Сердечные встречи», активной участницей которых она является. К словам поздравлений присоединились председатель РО РОО«Белая Русь» Светлана Рыжанская, коллеги по работе во главе с начальником отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Дубровенского райисполкома Людмилой Дударевой, представители отдела по образованию Дубровенского райисполкома, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Олеся Зверькова, а также директор ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Дубровенского района» Татьяна Кирьянова.

Нет человека, который бы не знал Раису Сергеевну в нашем районе, и полный зал гостей еще одно этому подтверждение. Редакция газеты «Дняпроўская праўда» присоединяется к поздравлениям и желает Раисе Сергеевне здоровья, удачи и долгих лет активной жизни.

Яна Гурская