Румас пообещал рост зарплат тем, кто мало зарабатывает

«В первом квартале должны в полном объеме решить задачу по выходу на уровень зарплаты в 500 рублей в оставшихся организациях. Это персональная ответственность местных руководителей. По итогам квартала будем вносить предложения главе государства. Главное условие остается – зарплата должна быть заработана», – заявил премьер-министр на заседании Совета министров.
Сергей Румас отметил, что в прошлом году улучшилась ситуация с обеспечением опережающих темпов производительности труда над темпами роста заработной платы.
«Да, разрыв сокращается, но полностью проблема пока не решена», – сказал глава правительства.
Итоги 2019 года
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас отметил, что в 2019 году заработная плата по стране начиная с марта устойчиво находится над отметкой в тысячу рублей.
«Как и обещали, подтянули зарплату в бюджетных организациях, в первую очередь врачам и учителям. Также, несмотря на вызовы на внешнем контуре, сохранена макроэкономическая сбалансированность. Инфляция на уровне 4,7%. Сальдо внешней торговли за 2019 год сформировалось в размере 240 млн долларов, – констатировал премьер-министр.
Своевременно и в полном объеме были обеспечены выплаты по валютным долгам. При этом золотовалютные резервы вышли на рекордный уровень в 9,4 млрд долларов. За 2019 год чистая прибыль в организациях страны выросла почти на 85%. При этом снизилось количество убыточных организаций. Рост выручки от реализации товаров и услуг в организациях реального сектора позволил направить больше средств на их обновление, в первую очередь на модернизацию технологической части.
«Вместе с тем запланированный экономический рост не достигнут: ВВП по итогам года сложился на уровне 101,2% при прогнозе 104%», – подчеркнул Сергей Румас.
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите
её и нажмите Ctrl+Enter