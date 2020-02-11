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Румас пообещал рост зарплат тем, кто мало зарабатывает

11.02.2020 16:41 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

«В первом квартале должны в полном объеме решить задачу по выходу на уровень зарплаты в 500 рублей в оставшихся организациях. Это персональная ответственность местных руководителей. По итогам квартала будем вносить предложения главе государства. Главное условие остается – зарплата должна быть заработана», – заявил премьер-министр на заседании Совета министров.

Сергей Румас отметил, что в прошлом году улучшилась ситуация с обеспечением опережающих темпов производительности труда над темпами роста заработной платы.

«Да, разрыв сокращается, но полностью проблема пока не решена», – сказал глава правительства.

Итоги 2019 года

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас отметил, что в 2019 году заработная плата по стране начиная с марта устойчиво находится над отметкой в тысячу рублей.

«Как и обещали, подтянули зарплату в бюджетных организациях, в первую очередь врачам и учителям. Также, несмотря на вызовы на внешнем контуре, сохранена макроэкономическая сбалансированность. Инфляция на уровне 4,7%. Сальдо внешней торговли за 2019 год сформировалось в размере 240 млн долларов, – констатировал премьер-министр.


фото: Myfin.by


Своевременно и в полном объеме были обеспечены выплаты по валютным долгам. При этом золотовалютные резервы вышли на рекордный уровень в 9,4 млрд долларов. За 2019 год чистая прибыль в организациях страны выросла почти на 85%. При этом снизилось количество убыточных организаций. Рост выручки от реализации товаров и услуг в организациях реального сектора позволил направить больше средств на их обновление, в первую очередь на модернизацию технологической части.

«Вместе с тем запланированный экономический рост не достигнут: ВВП по итогам года сложился на уровне 101,2% при прогнозе 104%», – подчеркнул Сергей Румас.

Источник: Myfin.by
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