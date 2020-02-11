Румас пообещал рост зарплат тем, кто мало зарабатывает

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

«В первом квартале должны в полном объеме решить задачу по выходу на уровень зарплаты в 500 рублей в оставшихся организациях. Это персональная ответственность местных руководителей. По итогам квартала будем вносить предложения главе государства. Главное условие остается – зарплата должна быть заработана», – заявил премьер-министр на заседании Совета министров.



Сергей Румас отметил, что в прошлом году улучшилась ситуация с обеспечением опережающих темпов производительности труда над темпами роста заработной платы.

«Да, разрыв сокращается, но полностью проблема пока не решена», – сказал глава правительства.

Итоги 2019 года

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас отметил, что в 2019 году заработная плата по стране начиная с марта устойчиво находится над отметкой в тысячу рублей.



«Как и обещали, подтянули зарплату в бюджетных организациях, в первую очередь врачам и учителям. Также, несмотря на вызовы на внешнем контуре, сохранена макроэкономическая сбалансированность. Инфляция на уровне 4,7%. Сальдо внешней торговли за 2019 год сформировалось в размере 240 млн долларов, – констатировал премьер-министр.



фото: Myfin.by