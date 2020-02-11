Вот так поворот! Директора гомельского кафе избил высокопоставленный сотрудник КГБ?





— Как позже мне рассказали работники, за столиком сидели три девочки лет по 16−17, эти двое к ним подсели и стали знакомиться. Мужикам лет по 45, и девчонки не захотели общаться с ними. Те стали приставать.





TUT.BY сын пострадавшего. Сидевший за соседним столом парень сообщил об этом нашим сотрудникам. В зал вышел мой отец, директор, слово за слово, посетители попросили его выйти с ним на улицу. Отец вышел, его стали избивать, — рассказалсын пострадавшего.



Избив мужчину, двое неизвестных вернулись внутрь, доели пиццу и ушли.









Правоохранительные органы возбудили уголовное дело и начали искать хулиганов. Впрочем, долго искать не пришлось — один из мужчин сам явился с повинной, о чем сообщил Следственый комитет









И на этом самое интересное только начинается. Следственный комитет сообщает о "неработающем 43-летнем минчанине".





Однако, как утверждает телеграм-канал HARBACEVIČ, неработающим минчанином оказался... уволенный на днях начальник отдела управления защиты конституционного строя минского управления КГБ, того с самого отдела, который отвечает за сохранение "стабильности".





По легенде, этот человек и пришел сдаваться в милицию.





Но это еще не все. С ним в кафе был, по версии СК, "42-летний житель столицы, который находится в статусе свидетеля".





Как оказалось, это тоже высокопоставленный сотрудник КГБ Дмитрий Побяржин - бывший пресс-секретарь, а ныне начальник аналитическо-информационного отдела Центрального аппарата. По делу он проходит свидетелем.