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Турнир по настольному теннису. Итоги

11.02.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Турнир по настольному теннису памяти воина-интернационалиста Эдаурда Жигалко традиционно проходит в первой половине февраля, с 1993 года.

Это вид соревнований, который пользуется большой популярностью в нашем районе среди любителей настольного тенниса. Хочется сказать слова благодарности всем участникам турнира за поддержание наших традиций, участие в спортивной жизни района и сохранение памяти о наших земляках.

Сегодня невозможно так же не отметить преемственность поколений, которая в последнее время часто наблюдается на подобного рода соревнованиях. Ведь в турнире приняли участие не только любители и ветераны настольного тенниса, но и семьи. Это семья Головко из города Фаниполя: мама Татьяна, папа Андрей и сын Матвей; семья Шут из города Дзержинска: мама Анжелика, дочь Милана и дедушка Пётр Кондратович. Остальные члены семей выступали в качестве судей и болельщиков. Ну а места распределились следующим образом:

Девушки:

1 место – Шут Милана

2 место – Головко Татьяна

3 место – Шут Анжелика

Мужчины:

1 место – Метлушко Кирилл

2 место – Лысаковский Сергей

3 место – Головко Матвей

Поздравляем победителей. Желаем всем участникам турнира в дальнейшем успехов, побед, положительных эмоций. Ждём на очередном турнире памяти Романа Александровича Быстрого, проведение которого планируется 4 апреля 2020 года.







 
 
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Турнир по настольному теннису памяти воина-интернационалиста Эдаурда Жигалко традиционно проходит в первой половине февраля, с 1993 года. ...
 
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