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Александр Карлюкевич: «Работа отечественного медиаизмерителя приведет к росту присутствия рекламы на рынке»

11.02.2020 16:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новый новостной канал на платформе БТ станет симбиозом телевидения и интернета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что называется, дедлайн: конец 2020 – начало 2021 года.

Александр Карлюкевич: «Работа отечественного медиаизмерителя приведет к росту присутствия рекламы на рынке»

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За два года посещаемость сайта телеканала СТВ увеличилась в пять раз, индекс цитируемости повысился в 3 раза, а число подписчиков YouTube-канала выросло в шесть раз.  

Александр Карлюкевич: «Работа отечественного медиаизмерителя приведет к росту присутствия рекламы на рынке»

Игорь Луцкий, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
У нас неплохие показатели на YouTube, нас неплохо смотрят. Но на этом останавливаться нельзя. Особое внимание Президент обратил на качество продукта, мы понимаем, что его нужно усиливать. Работа видеооператоров, видеоинженеров, непростой и нетривиальный подход к подготовке сюжетов. Была интересная беседа, и, я думаю, что все руководители приняли к сведению те тезисы и позиции, которые высказал Президент.    

Александр Карлюкевич: «Работа отечественного медиаизмерителя приведет к росту присутствия рекламы на рынке»


Вскоре у телеканала СТВ и издательского дома «Беларусь сегодня» появится совместный проект, а у руководителя СТВ – авторская программа. Среди новостей, касающихся новостников, – новая система измерения телеаудитории.

Александр Карлюкевич: «Работа отечественного медиаизмерителя приведет к росту присутствия рекламы на рынке»

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Работа отечественного медиаизмерителя приведет к росту присутствия рекламы на рынке. Сегодня уже создан телевизионный рекламный альянс, работа которого показывает, что идет активная коммуникация с крупнейшими рекламными агентствами, с крупнейшими субъектами хозяйствования, торговыми субъектами. Безусловно, это повлияет на общую атмосферу на рынке телевизионной рекламы и в целом на рынке деятельности телевизионных каналов.

Также Президент отметил, что телевидение, несмотря на развитие интернета, не потеряет своей актуальности. 

Люди в материале: Александр Карлюкевич, Игорь Луцкий
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Новый новостной канал на платформе БТ станет симбиозом телевидения и интернета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что называется,...
 
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