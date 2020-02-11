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Александр Карлюкевич: «Работа отечественного медиаизмерителя приведет к росту присутствия рекламы на рынке»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новый новостной канал на платформе БТ станет симбиозом телевидения и интернета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что называется, дедлайн: конец 2020 – начало 2021 года.
За два года посещаемость сайта телеканала СТВ увеличилась в пять раз, индекс цитируемости повысился в 3 раза, а число подписчиков YouTube-канала выросло в шесть раз.
Игорь Луцкий, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Также Президент отметил, что телевидение, несмотря на развитие интернета, не потеряет своей актуальности.
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Александр Карлюкевич: «Работа отечественного медиаизмерителя приведет к росту присутствия рекламы на рынке»
Новости Беларуси. Новый новостной канал на платформе БТ станет симбиозом телевидения и интернета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что называется,...
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