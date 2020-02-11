Дзержинская библиотека приглашает принять участие в акции «Дарите книги с любовью»

Источник материала: Новости Дзержинска

Дзержинская библиотека приглашает всех желающих принять участие в акции, приуроченной к 14 февраля, «Дарите книги с любовью».

Дзержинская центральная районная библиотека приглашает всех желающих принять участие в акции, приуроченной к 14 февраля — «Дарите книги с любовью».

Если у вас есть книги, которые вы уже прочитали, в Дзержинской библиотеке их с радостью и благодарностью примут в дар. Каждая книга обязательно найдет свое место и своего читателя.

Всех пришедших в библиотеку в этот день будут ждать приятные сюрпризы.

Время проведения: 14 февраля, с 10.00 до 19.00



