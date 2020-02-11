В Горках подросток угнал автомобиль – Видео задержания

Источник материала: Горецкий вестник

В Горецкий РОВД поступило сообщение от местной жительницы, что в ночь на 9 февраля от ее дома был похищен автомобиль Ауди. По подозрению в угоне был задержан 17-летний житель района.

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Предварительно установлено, что после полуночи от дома по улице Куйбышева подозреваемый, воспользовавшись тем, что автомобиль был открыт, а ключ находился в замке зажигания, совершил угон.

После поступления сообщения в дежурную часть об угоне, через считанные часы автомобиль был обнаружен сотрудниками ГАИ в Горецком районе. Молодой человек, увидев приближающийся экипаж ГАИ, попытался скрыться, съехал с дороги на поле, где автомобиль и застрял.

Бросив транспортное средство, подозреваемый опять же попытался скрыться, однако вскоре был задержан.