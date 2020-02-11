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В свет вышла новая книга, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

11.02.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В свет вышла новая книга, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

В начале февраля минское издательство «Четыре четверти» выпустило новую книгу. В издании, посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, Владимир Бойко представляет уникальные архивные материалы. Это – фотодокументы тех времён, когда солдаты и офицеры Красной армии освобождали страны Европы от «коричневой чумы» – фашизма. На каждом запечатлено мгновение истории, которое уже никогда не повторится.

Автор, пополняя свою коллекцию, многие годы бережно сохраняет фотоснимки, чтобы передать потомкам память о героическом подвиге своих предков.

В первой части издания даётся краткая информация об освободительной миссии Красной армии в Европе, проведённых стратегических наступательных операциях, учреждённых медалях, которыми награждались военнослужащие Красной армии, Военно-морского флота и войск НКВД.

В свет вышла новая книга, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

Во второй части – грамоты, благодарности, благодарственные письма командования и другие документы, свидетельствующие о победоносном движении советских войск на Берлин. Наряду с этими документами представлены любительские фотографии военнослужащих, участников освобождения Европы от фашизма.

В свет вышла новая книга, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

Автор-составитель Владимир Бойко отмечает, что «…Созданию фотоальбома “День Победы у нас не отнять!” предшествовало много событий. С течением времени мне удалось собрать коллекцию фотографий периода Великой Отечественной войны, которую постепенно пополняли удостоверения к наградам, благодарности, некоторые другие материалы. Возникла творческая задумка, воплощением которой стала песня “День Победы у нас не отнять!”, написанная и исполненная моим товарищем Станиславом Коршаком. Её презентовали в родном Слуцке, и она нашла душевный отклик не только в Беларуси, но и за её пределами. Так появилась идея создания одноименного фотоальбома – ещё одного напоминания о том, чего нельзя изменить, о том, что не должно повториться, о том, что никогда не забудем!».

Книга адресована всем, кому дорога память о нашей Победе.

По вопросам приобретения книги обращаться к автору: Бойко Владимир Владимирович, +375 29 650–09–67.


В свет вышла новая книга, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

Наследие слуцкого края
Владимир ХВОРОВ

 
 
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В начале февраля минское издательство «Четыре четверти» выпустило новую книгу. В издании, посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов....
 
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