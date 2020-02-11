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Украина и Беларусь могут подать совместную заявку на проведение Олимпиады
11.02.2020 16:55 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: echokieva.com
Такую возможность не исключили в украинском правительстве.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил об этом 11 февраля на заседании Оргкомитета по подготовке и участию спортсменов Украины в Олимпиаде в Токио, сообщает
Украинский премьер назвал это важным имиджевым шагом для Украины.
Глава украинского правительства поручил изучить опыт Беларуси в проведении II Европейских игр и опыт европейских стран - в проведении Олимпиады.
Гончарук отметил инициативу президента о проведении летних Олимпийских в Украине и Беларуси – с ней Зеленский выступил летом прошлого года. В сентябре с идеей совместного проведения летних Олимпийских игр выступил также Лукашенко. Он отметил, что в Украине есть объекты футбольной инфраструктуры, которых не хватает в Беларуси.
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Такую возможность не исключили в украинском правительстве.
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