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Московским школьникам рассказали о погибшем под Горками французском летчике

11.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В день 100­-летия французского летч­ика авиапол­ка «Нормандия – Нема­н» Мориса Бона в московской школе №2129 состоялась тематическая встреча.

 

Московским школьникам рассказали о погибшем под Горками французском летчике

 

Во встрече приняли участие Марина Хромова, дочь гвардии капитана штурмана комиссара 46 авиаполка Ксении Карпуниной и Татьяна Маслова из союза женщин летных специальностей «Авиатрисса».

 

Московским школьникам рассказали о погибшем под Горками французском летчике

 

Московским школьникам рассказали о погибшем под Горками французском летчике

 

Школьникам рассказали о военн­ой карьере молодого французского летчика. Местному музею была передана музею горсть земли с места захоронения Мориса Бона в деревне Стефаново Горецкого района.

 

Московским школьникам рассказали о погибшем под Горками французском летчике

 

Московским школьникам рассказали о погибшем под Горками французском летчике

 

Встреча прошла очень душевно. Спасибо руководителю музея «Нормандия – Неман» Алле Бойко и педагогам за организацию встречи.

 

Елена Шутова

Фото — www.aviatrisa.ru


 
Теги: Могилев
 
 
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  В день 100­-летия французского летч­ика авиапол­ка «Нормандия – Нема­н» Мориса Бона в московской школе №2129 состоялась тематическая встреча.     Во встрече...
 
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