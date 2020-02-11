Московским школьникам рассказали о погибшем под Горками французском летчике

Источник материала: Горецкий вестник

В день 100­-летия французского летч­ика авиапол­ка «Нормандия – Нема­н» Мориса Бона в московской школе №2129 состоялась тематическая встреча.





Во встрече приняли участие Марина Хромова, дочь гвардии капитана штурмана комиссара 46 авиаполка Ксении Карпуниной и Татьяна Маслова из союза женщин летных специальностей «Авиатрисса».









Школьникам рассказали о военн­ой карьере молодого французского летчика. Местному музею была передана музею горсть земли с места захоронения Мориса Бона в деревне Стефаново Горецкого района.









Встреча прошла очень душевно. Спасибо руководителю музея «Нормандия – Неман» Алле Бойко и педагогам за организацию встречи.

Елена Шутова