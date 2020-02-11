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Московским школьникам рассказали о погибшем под Горками французском летчике
11.02.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В день 100-летия
Во встрече приняли участие Марина Хромова, дочь гвардии капитана штурмана комиссара 46 авиаполка Ксении Карпуниной и Татьяна Маслова из союза женщин летных специальностей «Авиатрисса».
Школьникам рассказали о военной карьере молодого французского летчика. Местному музею была передана музею горсть земли с места захоронения Мориса Бона в деревне Стефаново Горецкого района.
Встреча прошла очень душевно. Спасибо руководителю музея «Нормандия – Неман» Алле Бойко и педагогам за организацию встречи.
Елена Шутова
Фото —
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В день 100-летия французского летчика авиаполка «Нормандия – Неман» Мориса Бона в московской школе №2129 состоялась тематическая встреча. Во встрече...
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