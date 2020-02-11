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Новый новостной телеканал появится в Беларуси
11.02.2020 17:06 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В Беларуси создадут новый новостной телеканал. Об этом сегодня сообщил журналистам министр информации Александр Карлюкевич после
"Шла речь о создании новостного телевизионного канала в формате работы Белтелерадиокомпании. Он будет создан в этом году и начнет работу если не в конце года, то в начале следующего", - отметил Александр Карлюкевич.
Речь о создании в Беларуси отдельного новостного канала наподобие Euronews шла еще почти два года назад на встрече Александра Лукашенко с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ. Тогда Президент поручил проработать этот вопрос.
Во время нынешнего совещания глава государство вновь коснулся этой темы: "Люди очень заняты, чтобы слушать длительные, как вечером на БТ или СТВ, итоговые передачи… В течение дня люди хотят получить главную информацию". Александр Лукашенко признался, что часто отвлекается от длинных сюжетов и читает новости, которые идут бегущей строкой. "Поэтому надо сжатая, краткая информация по сути с каким-то видеорядом", - добавил он.
Новый канал планируется создать на базе Агентства телевизионных новостей. Предполагается, что он будет вещать с 7.00 до 24.00.
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Он будет создан в этом году и начнет работу если не в конце года, то в начале следующего.
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