Новый новостной телеканал появится в Беларуси

В Беларуси создадут новый новостной телеканал. Об этом сегодня сообщил журналистам министр информации Александр Карлюкевич после совещания главы государства с руководителями ведущих государственных средств массовой информации, передает БЕЛТА .

"Шла речь о создании новостного телевизионного канала в формате работы Белтелерадиокомпании. Он будет создан в этом году и начнет работу если не в конце года, то в начале следующего", - отметил Александр Карлюкевич.

Речь о создании в Беларуси отдельного новостного канала наподобие Euronews шла еще почти два года назад на встрече Александра Лукашенко с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ. Тогда Президент поручил проработать этот вопрос.

Во время нынешнего совещания глава государство вновь коснулся этой темы: "Люди очень заняты, чтобы слушать длительные, как вечером на БТ или СТВ, итоговые передачи… В течение дня люди хотят получить главную информацию". Александр Лукашенко признался, что часто отвлекается от длинных сюжетов и читает новости, которые идут бегущей строкой. "Поэтому надо сжатая, краткая информация по сути с каким-то видеорядом", - добавил он.

Новый канал планируется создать на базе Агентства телевизионных новостей. Предполагается, что он будет вещать с 7.00 до 24.00.