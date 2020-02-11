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Беларусь недополучила от экспорта более 2,5 миллиардов долларов

11.02.2020 16:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь недополучила за 2019 год от экспорта более 2,5 миллиардов долларов. Это привело к замедлению темпов роста экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планку задавали в 104 %, а в результате – 101,2.

Беларусь недополучила от экспорта более 2,5 миллиардов долларов

Этот вопрос 11 февраля стал одним из самых обсуждаемых на заседании президиума Совета Министров об итогах социально-экономического развития. К снижению показателей привели торговые барьеры и сокращение рынков сбыта. В частности, основной потребитель продукции – Россия развивает программу по импортозамещению.

Зашёл разговор и об уровне зарплат. Ёе средний уровень по стране  1000 рублей в месяц. Смогли подтянуть и доходы работников бюджетной сферы учителей и врачей. Такую тенденцию намерены продолжать. Ответственность несут руководители на местах. 

Беларусь недополучила от экспорта более 2,5 миллиардов долларов


Александр Червяков, министр экономики Беларуси:
Тем не менее экономика росла, несмотря на невысокие темпы. Основной вклад в рост экономики оказало потребление и инвестиции. 

Что касается оценки этого года. Ситуация, которая складывается на внешних рынках, показывает, что первый квартал 2020 года будет находиться в поле влияния факторов бюджетного сценария. Вы знаете, что у нас бюджетный сценарий просчитан – 101,9 по году. Поэтому ориентировочные темпы роста –  в пределах 99, 100 %. 

Беларусь недополучила от экспорта более 2,5 миллиардов долларов

Серьёзный вклад в рост экономики внесла отрасль информации и связи. Вместе с тем, разработки IТ-сферы должны работать больше на белорусскую экономику. Есть недочёты и в плане строительства жилья. В Минске план выполнен только на 77 %. Не снята проблема с обеспечением квадратными метрами многодетных семей. 

Люди в материале: Александр Червяков
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь недополучила за 2019 год от экспорта более 2,5 миллиардов долларов. Это привело к замедлению темпов роста экономики, сообщили в программе...
 
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