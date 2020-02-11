ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Дайте учителю больше свободы - и результат будет налицо». Мнение читателя

11.02.2020 16:55 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

«Дайте учителю больше свободы - и результат будет налицо». Мнение читателя
Фото из открытых источников

Дорогой мой «АиФ»! Спасибо за статью «Разумное, доброе, вечное...», написанную учительницей Тамарой Васильевной Грушецкой. Если она указала свои фамилию, имя, отчество в открытую, то моё огромное уважение смелости этой женщины! Она написала ПРАВДУ о состоянии нашей современной школы, но этого никогда не признают...

«Дайте учителю больше свободы - и результат будет налицо». Мнение читателя
«Школа больна, и серьёзно». Читатель «АиФ» - о проблемах образования
Подробнее

Я сам наставник в четвертом поколении по маминой линии и лично девять лет отдал двум школам в Чечерске и Минске, лишь потом ушёл в высшее образование научным сотрудником. Так вот про новые инициативы чиновников от Минобразования и Минобороны: как же они далеки от подростков и подростковой психологии! Бумажки и отчёты - это и есть их Псалтырь!

На днях встретил своего коллегу по СШ №208 в столичном микрорайоне Малиновка: он сейчас руководитель, работает с будущими новобранцами. Но, скорее, как военрук времен СССР, а не нынешние «военные» салаги, не нюхавшие даже пороха и с оружием делающие только селфи для девочек во френдленте. Так он мне сразу четко и по-военному сказал: «Да ни один уважающий себя военный на должность завуча по военно-патриотическому воспитанию не пойдёт! Задолбают со всех сторон и уволят с позором». Вот и вопрос: а почему при принятии решения не учитывается мнение боевых офицеров, а не штабников?

Моя дочь учится в 9-м классе обычной школы в Малиновке, и у меня с ней тёплые и откровенные отношения. Сама говорит, что с мамой она не может обсуждать такие темы, которые мы «перетираем» на кухне в дни её прихода в гости... Так вот сразу скажу: даже при моей железной психике бывшего учителя мне становится не по себе из-за того бардака, что у них творится. Я согласен с мнением Грушецкой: школой должен руководить конкретный и уважаемый детьми и родителями мужик! Парни-хулиганы на директора-мужика реагируют как на более сильного самца - это уже социобиология, но это так. Хотя порой и мужеподобные директрисы вполне успешно справляются с этой ролью... Уменьшите отчётную нагрузку для учителя - 80% их отчётов никто не читает. Дайте учителю больше свободы - выйти за пределы «низзя», и результат будет налицо. А награды на олимпиадах и соревнованиях учеников - доказательство эффективности методов учителя.

«Дайте учителю больше свободы - и результат будет налицо». Мнение читателя Что думает министр образования по поводу школьной программы?

Нужна любовь

Научите учителей ЛЮБИТЬ всех учеников, а не только отличников и тихонь! Именно из забияк и хулиганов, из тех, кто мог возразить наставнику и доказывать своё видение задачи, - именно из них вырастают будущие лидеры, успешные бизнесмены и президенты! Я всегда любил хулиганов и дебоширов - отличников с примерным поведением я просто обучал, а вот в «бандитов» вкладывал всю свою душу, время и веру в их будущее! Так оно потом и происходило, и я не зря отдал школе и вузам 12 лет своей жизни. Доказательство правильности моего нестандартного метода общения с учениками - до сих пор в Малиновке взрослые дяди и тёти, крутые, простые труженики и даже пьянчужки на районе (это у меня вызывает боль...), все они с радостью приветствуют меня по имени-отчеству! А это показатель - это как олимпийская медаль - тебя любят и помнят спустя 25-30 лет после ухода из школы... Удивительно, но у меня несколько «никнеймов» от учеников: Дмитрий Васильевич, Дмитрич, Историк и самый крутой - Учитель! Это мне греет душу, когда на душе и на сердце невесело. Так что приглашайте нас, Учителей-Наставников, на консультации при необходимости принятия нововведений в системе среднего образования - хотя бы в качестве независимых экспертов.

В свои 55 лет я ещё в отличной форме, и  аналитические способности у меня на 10+! Хотя до сих пор ни один учитель в школе не знает, за какой объем знаний можно такую оценку поставить. Пятибалльная система проста и понятна, как ракета «Союз», и всё работало! Плюс и минус были индикаторами знаний и мотивировали ученика на улучшение 0,5 балла, а вот 10-балльная система просто убивает в ученике желание улучшения - ведь 10 баллов учителя практически не ставят.

Еще раз спасибо Вам, Тамара Васильевна Грушецкая, за смелость поднять эту тему в нашем тихом болоте

Дмитрий Целок, Минск

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мнение читателя «АиФ» о состоянии нашей современной школы
 
Новости дня
Новости разные
 
День животновода прошел на МТФ «Дуравичи» СУП «Андреевка»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика