«Дайте учителю больше свободы - и результат будет налицо». Мнение читателя

Источник материала: Аргументы и факты

Дорогой мой «АиФ»! Спасибо за статью «Разумное, доброе, вечное...», написанную учительницей Тамарой Васильевной Грушецкой. Если она указала свои фамилию, имя, отчество в открытую, то моё огромное уважение смелости этой женщины! Она написала ПРАВДУ о состоянии нашей современной школы, но этого никогда не признают...

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Я сам наставник в четвертом поколении по маминой линии и лично девять лет отдал двум школам в Чечерске и Минске, лишь потом ушёл в высшее образование научным сотрудником. Так вот про новые инициативы чиновников от Минобразования и Минобороны: как же они далеки от подростков и подростковой психологии! Бумажки и отчёты - это и есть их Псалтырь!

На днях встретил своего коллегу по СШ №208 в столичном микрорайоне Малиновка: он сейчас руководитель, работает с будущими новобранцами. Но, скорее, как военрук времен СССР, а не нынешние «военные» салаги, не нюхавшие даже пороха и с оружием делающие только селфи для девочек во френдленте. Так он мне сразу четко и по-военному сказал: «Да ни один уважающий себя военный на должность завуча по военно-патриотическому воспитанию не пойдёт! Задолбают со всех сторон и уволят с позором». Вот и вопрос: а почему при принятии решения не учитывается мнение боевых офицеров, а не штабников?

Моя дочь учится в 9-м классе обычной школы в Малиновке, и у меня с ней тёплые и откровенные отношения. Сама говорит, что с мамой она не может обсуждать такие темы, которые мы «перетираем» на кухне в дни её прихода в гости... Так вот сразу скажу: даже при моей железной психике бывшего учителя мне становится не по себе из-за того бардака, что у них творится. Я согласен с мнением Грушецкой: школой должен руководить конкретный и уважаемый детьми и родителями мужик! Парни-хулиганы на директора-мужика реагируют как на более сильного самца - это уже социобиология, но это так. Хотя порой и мужеподобные директрисы вполне успешно справляются с этой ролью... Уменьшите отчётную нагрузку для учителя - 80% их отчётов никто не читает. Дайте учителю больше свободы - выйти за пределы «низзя», и результат будет налицо. А награды на олимпиадах и соревнованиях учеников - доказательство эффективности методов учителя.

Нужна любовь

Научите учителей ЛЮБИТЬ всех учеников, а не только отличников и тихонь! Именно из забияк и хулиганов, из тех, кто мог возразить наставнику и доказывать своё видение задачи, - именно из них вырастают будущие лидеры, успешные бизнесмены и президенты! Я всегда любил хулиганов и дебоширов - отличников с примерным поведением я просто обучал, а вот в «бандитов» вкладывал всю свою душу, время и веру в их будущее! Так оно потом и происходило, и я не зря отдал школе и вузам 12 лет своей жизни. Доказательство правильности моего нестандартного метода общения с учениками - до сих пор в Малиновке взрослые дяди и тёти, крутые, простые труженики и даже пьянчужки на районе (это у меня вызывает боль...), все они с радостью приветствуют меня по имени-отчеству! А это показатель - это как олимпийская медаль - тебя любят и помнят спустя 25-30 лет после ухода из школы... Удивительно, но у меня несколько «никнеймов» от учеников: Дмитрий Васильевич, Дмитрич, Историк и самый крутой - Учитель! Это мне греет душу, когда на душе и на сердце невесело. Так что приглашайте нас, Учителей-Наставников, на консультации при необходимости принятия нововведений в системе среднего образования - хотя бы в качестве независимых экспертов.

В свои 55 лет я ещё в отличной форме, и аналитические способности у меня на 10+! Хотя до сих пор ни один учитель в школе не знает, за какой объем знаний можно такую оценку поставить. Пятибалльная система проста и понятна, как ракета «Союз», и всё работало! Плюс и минус были индикаторами знаний и мотивировали ученика на улучшение 0,5 балла, а вот 10-балльная система просто убивает в ученике желание улучшения - ведь 10 баллов учителя практически не ставят.

Еще раз спасибо Вам, Тамара Васильевна Грушецкая, за смелость поднять эту тему в нашем тихом болоте

Дмитрий Целок, Минск