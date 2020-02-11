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Почему с остановки на Мазурова «взмывает» именно Ил-76 и как преобразится парк «Дививелка»?

11.02.2020 16:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

На остановке «Мазурова» в Минске появилась необычная конструкция. Теперь пассажиры, ожидающие свой автобус, могут полюбоваться взмывающим вверх самолётом. Детали в городском интерьере показываем в программе «Минск и минчане».

Почему с остановки на Мазурова «взмывает» именно Ил-76 и как преобразится парк «Дививелка»?

В разработке необычного дизайна принимали участие как специалисты, так и жители столицы. Креатив приветствовался!

Геннадий Насевич, директор ДЭКУП «Ремавтодор Фрунзенского района г. Минска»:
Составили эскиз и выставили на обсуждение в ближайших ЖЭСах и школах. Каждый житель микрорайона оставлял записки, предложения, что бы они хотели видеть в этом парке.

Почему с остановки на Мазурова «взмывает» именно Ил-76 и как преобразится парк «Дививелка»?

Не остались в стороне и белорусские десантники. Уж они-то точно знают о полетах все. К моделированию проекта подключили инициативную группу из опытных военных.

Почему с остановки на Мазурова «взмывает» именно Ил-76 и как преобразится парк «Дививелка»?

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь, генерал-майор:
Мы помогали в вопросе дизайна, потому что здесь тоже, чтоб все атрибуты силовой структуры государства были соблюдены правильно в разработке, создании. Вся инициативная группа – бывшие военнослужащие воздушно-десантных войск Советского Союза и сил специальных операций РБ.

Почему с остановки на Мазурова «взмывает» именно Ил-76 и как преобразится парк «Дививелка»?

Размещение на крыше остановки именно этого воздушного судна не случайно. Ил-76 – своеобразный символ ВДВ, синоним мужества и смелости.

Вадим Денисенко:
Ты никогда не станешь десантником, если не прыгал с Ил-76Это основной самолёт, самый сложный по десантированию.

Почему с остановки на Мазурова «взмывает» именно Ил-76 и как преобразится парк «Дививелка»?

Почему с остановки на Мазурова «взмывает» именно Ил-76 и как преобразится парк «Дививелка»?

Апгрейд остановки – первый из этапов масштабного проекта по облагораживанию парка «Дививелка», который в скором времени сменит название.

Почему с остановки на Мазурова «взмывает» именно Ил-76 и как преобразится парк «Дививелка»?

Когда-то это был лишь заболоченный пустырь – сегодня здесь настоящий оазис для культурного отдыха: прочищен пруд, проложена аллея спасателей и тропа защитников Отечества, вдоль которой высадили деревья.

Почему с остановки на Мазурова «взмывает» именно Ил-76 и как преобразится парк «Дививелка»?

Геннадий Насевич:
Парк «Дививелка»это временное название, потому что здесь когда-то была деревня. Инициатива людей – назвать его парком Защитников Отечества. В этом парке самая изюминка – естественный водоём. Чистая вода есть – людям можно спокойно ловить рыбу.

Почему с остановки на Мазурова «взмывает» именно Ил-76 и как преобразится парк «Дививелка»?

В планах преображения парка ещё много идей: создание площадки для силовых тренировок и ярмарок, точки активностей для людей с ограниченными возможностями. Появятся зоны для отдыха с детьми, места выгула собак. Особенностью оформления станет упор на военную тему. А уже в начале весны здесь разместят образцы боевых машин. 

Почему с остановки на Мазурова «взмывает» именно Ил-76 и как преобразится парк «Дививелка»?

Вадим Денисенко:
Парк, который будет посвящён всем защитникам Отечества. Не только вооружённым силам, а именно всем защитникам Отечества.

Почему с остановки на Мазурова «взмывает» именно Ил-76 и как преобразится парк «Дививелка»?

К празднованию 90-летия десантных сил Беларуси парк полностью преобразится, а пока территория готовится принять первых посетителей. Работа кипит дни напролет. Заняты и военные, и спасатели, и работники ближайших предприятий, и просто жители города. Свободным рукам здесь всегда рады!

Почему с остановки на Мазурова «взмывает» именно Ил-76 и как преобразится парк «Дививелка»?

Люди в материале: Геннадий Насевич, Вадим Денисенко
 
Теги: Минск
 
 
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На остановке «Мазурова» в Минске появилась необычная конструкция. Теперь пассажиры, ожидающие свой автобус, могут полюбоваться взмывающим вверх самолётом. Детали...
 
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