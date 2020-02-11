|
Почему с остановки на Мазурова «взмывает» именно Ил-76 и как преобразится парк «Дививелка»?
Источник материала: СТВ
На остановке «Мазурова» в Минске появилась необычная конструкция. Теперь пассажиры, ожидающие свой автобус, могут полюбоваться взмывающим вверх самолётом. Детали в городском интерьере показываем в программе «Минск и минчане».
В разработке необычного дизайна принимали участие как специалисты, так и жители столицы. Креатив приветствовался!
Не остались в стороне и белорусские десантники. Уж они-то точно знают о полетах все. К моделированию проекта подключили инициативную группу из опытных военных.
Размещение на крыше остановки именно этого воздушного судна не случайно. Ил-76 – своеобразный символ ВДВ, синоним мужества и смелости.
Апгрейд остановки – первый из этапов масштабного проекта по облагораживанию парка «Дививелка», который в скором времени сменит название.
Когда-то это был лишь заболоченный пустырь – сегодня здесь настоящий оазис для культурного отдыха: прочищен пруд, проложена аллея спасателей и тропа защитников Отечества, вдоль которой высадили деревья.
В планах преображения парка ещё много идей: создание площадки для силовых тренировок и ярмарок, точки активностей для людей с ограниченными возможностями. Появятся зоны для отдыха с детьми, места выгула собак. Особенностью оформления станет упор на военную тему. А уже в начале весны здесь разместят образцы боевых машин.
К празднованию 90-летия десантных сил Беларуси парк полностью преобразится, а пока территория готовится принять первых посетителей. Работа кипит дни напролет. Заняты и военные, и спасатели, и работники ближайших предприятий, и просто жители города. Свободным рукам здесь всегда рады!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На остановке «Мазурова» в Минске появилась необычная конструкция. Теперь пассажиры, ожидающие свой автобус, могут полюбоваться взмывающим вверх самолётом. Детали...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)