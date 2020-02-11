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Беларусь и Украина могут подать совместную заявку на проведение Олимпиады

11.02.2020 17:58 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Беларусь и Украина могут подать совместную заявку на проведение Олимпиады
Фото из открытых источников

В украинском правительстве не исключают, что Украина и Беларусь могут подать совместную заявку на проведение Олимпиады, передает БЕЛТА. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей ГОНЧАРУК.

Беларусь и Украина могут подать совместную заявку на проведение Олимпиады Богиня победы. Как выглядят олимпийские медали?

По его словам, идея заслуживает глубокого изучения. «Правительство сейчас работает над тем, чтобы изучить эту ситуацию с разных точек зрения и предложить концепт нашим партнерам, если инициатива в ближайшее время может быть реализована. Это важный и ответственный имиджевый шаг. Такие масштабные проекты способствуют инфраструктурному обновлению государства, росту туристической привлекательности и национального престижа в мире в целом», – считает премьер-министр Украины.

Алексей Гончарук поручил изучить опыт Беларуси в проведении II Европейских игр, а также опыт европейских стран в проведении Олимпиады. Он распорядился выработать план в соответствии с конкурсными требованиями, установленными Международным олимпийским комитетом.

Напомним, в июле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил начать подготовку к заявке на проведение Олимпиады. В сентябре 2019 года президент Беларуси Александр Лукашенко предложил провести летние Олимпийские игры совместно с Украиной или Россией.

 
 
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Украинское правительство сейчас работает над тем, чтобы изучить эту возможность с разных точек зрения.
 
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