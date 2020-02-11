Оригинал «Апостола» Фёдорова и чаша прусской принцессы. Уникальные экспонаты есть в музее монастыря в Жировичах

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Музей в монастыре в Жировичах. Здесь каждый экспонат – находка для ценителя: от оригинала «Апостола» первопечатника Ивана Фёдорова и древних икон, до загадочной чаши прусской принцессы Александрины и столетней фисгармонии, рассказали в программе «Специальный репортаж» .













Евгений Жук, студент Минской духовной семинарии:

Привлекает внимание посетителей коллекция антиминсов. Здесь мы можем видеть также и подпись: «Смиренный Макарий, архиепископ Литовский и Виленский».