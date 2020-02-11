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Оригинал «Апостола» Фёдорова и чаша прусской принцессы. Уникальные экспонаты есть в музее монастыря в Жировичах

11.02.2020 17:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Музей в монастыре в Жировичах. Здесь каждый экспонат – находка для ценителя: от оригинала «Апостола» первопечатника Ивана Фёдорова и древних икон, до загадочной чаши прусской принцессы Александрины и столетней фисгармонии, рассказали в программе «Специальный репортаж».   

Оригинал «Апостола» Фёдорова и чаша прусской принцессы. Уникальные экспонаты есть в музее монастыря в Жировичах

Оригинал «Апостола» Фёдорова и чаша прусской принцессы. Уникальные экспонаты есть в музее монастыря в Жировичах

Оригинал «Апостола» Фёдорова и чаша прусской принцессы. Уникальные экспонаты есть в музее монастыря в Жировичах

Евгений Жук, студент Минской духовной семинарии:
Привлекает внимание посетителей коллекция антиминсов. Здесь мы можем видеть также и подпись: «Смиренный Макарий, архиепископ Литовский и Виленский».

Оригинал «Апостола» Фёдорова и чаша прусской принцессы. Уникальные экспонаты есть в музее монастыря в Жировичах

Люди в материале: Евгений Жук
 
 
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Музей в монастыре в Жировичах. Здесь каждый экспонат – находка для ценителя: от оригинала «Апостола» первопечатника Ивана Фёдорова и древних икон, до загадочной...
 
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