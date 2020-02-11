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Оригинал «Апостола» Фёдорова и чаша прусской принцессы. Уникальные экспонаты есть в музее монастыря в Жировичах
Источник материала: СТВ
Музей в монастыре в Жировичах. Здесь каждый экспонат – находка для ценителя: от оригинала «Апостола» первопечатника Ивана Фёдорова и древних икон, до загадочной чаши прусской принцессы Александрины и столетней фисгармонии, рассказали в программе
Евгений Жук, студент Минской духовной семинарии:
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Оригинал «Апостола» Фёдорова и чаша прусской принцессы. Уникальные экспонаты есть в музее монастыря в Жировичах
Музей в монастыре в Жировичах. Здесь каждый экспонат – находка для ценителя: от оригинала «Апостола» первопечатника Ивана Фёдорова и древних икон, до загадочной...
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