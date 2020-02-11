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Россия отказала Беларуси в просьбе смягчить условия кредита на строительство БелАЭС
11.02.2020 17:39 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото:yandex.ua
Беларусь обратилась к России с просьбой о пересмотре условий межправительственного кредита на строительство БелАЭС в Островце. Однако, как сообщил глава российского Минфина, эти предложения не могут быть приняты.
Суть просьбы белорусской стороны, пояснил Сергей Сторчак, заключается в увеличении периода пользования кредитом и снижения процентной ставки по нему.
Беларусь хотела бы продлить срок выплаты по кредиту до 35 лет. По процентной ставке в 2018 году высказывался Александр Лукашенко. Сославшись на Армению, Бангладеш, Венгрию и др. страны, с которыми работает «Росатом», а также на срыв сроков введения первого блока в эксплуатацию, президент заявил, что для Беларуси ставка по кредиту должна составлять примерно 3%.
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Беларусь обратилась к России с просьбой о пересмотре условий межправительственного кредита на строительство БелАЭС в Островце. Однако, как сообщил глава...
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