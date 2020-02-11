Россия отказала Беларуси в просьбе смягчить условия кредита на строительство БелАЭС

Источник материала: Ежедневник



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Беларусь обратилась к России с просьбой о пересмотре условий межправительственного кредита на строительство БелАЭС в Островце. Однако, как сообщил глава российского Минфина, эти предложения не могут быть приняты.

Суть просьбы белорусской стороны, пояснил Сергей Сторчак, заключается в увеличении периода пользования кредитом и снижения процентной ставки по нему.



О том, что Беларусь хочет отодвинуть срок начала выплат по кредиту, 9 февраля сообщал белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой. При этом он ссылался на условия, на которых «Росатом» работает с другими странами.



Соглашение между правительствами предусматривает, что Беларусь должна начать гасить кредит не позже 1 апреля 2021 года. Объем кредита – 10 млрд долларов. Срок погашения – 25 лет. К началу прошлого года Беларусь использовала 3,4 млрд. Действующая ставка по кредиту - фиксированные 5,23% годовых для половины выбранных средств и «шестимесячный LIBOR в долларах (сейчас 1,72%) плюс 1,83% годовых» для другой половины, пишет РБК.

Беларусь хотела бы продлить срок выплаты по кредиту до 35 лет. По процентной ставке в 2018 году высказывался Александр Лукашенко. Сославшись на Армению, Бангладеш, Венгрию и др. страны, с которыми работает «Росатом», а также на срыв сроков введения первого блока в эксплуатацию, президент заявил, что для Беларуси ставка по кредиту должна составлять примерно 3%.





