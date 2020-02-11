Американские БТР остались без современных систем активной защиты

Источник материала: Tut.by

Пентагон опубликовал отчет, согласно которому бронетранспортеры Stryker — основные машины этого класса в американской армии — остаются без современных систем активной защиты. Ранее предполагалось, что БТР получат новейшие системы АЗ уже в ближайшее время, пишет defence-blog.



Фото: General Dynamics

На сегодня есть три возможных решения для «Страйкеров» — их могут оснастить защитой Iron Curtain, немецким комплексом AMAP-ADS (Advanced Modular Armor Protection — Active Defence System) от концерна Rheinmetall или израильской Trophy Medium Variant.

Ожидалось, что в 2019 году армия выберет один из трех вариантов, однако этого не произошло — возможно, из-за недостаточной эффективности каждой из систем.

В последние годы американские военные активно работают над внедрением систем активной защиты, стараясь оснастить ими все виды бронированных машин — танки «Абрамс», БМП «Брэдли» и колесные БТР «Страйкер». Растущая угроза от ПТРК и противотанковых гранатометов побуждает искать средства противодействия их боеприпасам. Но в случае с БТР результаты пока невелики.