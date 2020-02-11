К нам едут звёзды: впервые в Бресте пройдет крупный бизнес-форум по SMM. Кому это нужно?

Источник материала: Виртуальный Брест

Социальные сети давно и прочно вошли в нашу жизнь и используются как для выстраивания и продвижения личного бренда, так и как бизнес-инструмент. Здесь продают, приглашают на мероприятия и деловые встречи, делают нетворкинг и управляют репутацией собственной и компании. Но все ли умеют правильно пользоваться этим инструментом?





К сожалению, далеко не все. Однако это можно исправить! Ведь 27 февраля впервые в Бресте пройдет международный бизнес-форум по SMM (маркетингу в социальных сетях) такого уровня!

Стоит заметить, что социальные сети из развлекательных давно превратились в площадки для создания и продвижения бизнеса. Сейчас посредством грамотного SMM решается ряд задач компании:

продажи;

создание и управление репутацией – своей и бизнеса;

увеличение посещаемости посадочной страницы;

улучшение качества и объема трафика;

обеспечение конверсии;

установка оптимальной формы взаимодействия с ЦА.

Кто и что?

Что же такое SMM и как его выгодно использовать в бизнесе? Об этом 27 февраля на международном бизнес-форуме SMM-Life в нашем городе! Только живая и актуальная информация от практиков, никакой «воды» и «сухой» теории!

8 топовых спикеров за 7 часов расскажут Вам о том, как:

грамотно построить личный бренд в социальных сетях

создать интересный и «работающий» бизнес-аккаунт

делать посты с крутым и продающим контентом и стать востребованным SMM-щиком

управлять вовлеченностью

зарабатывать в социальных сетях самостоятельно

грамотно запустить рекламу и не слить бюджет

приводить новых клиентов

лайки превратить в продажи

увеличить прибыль в бизнесе с помощью SMM

И бонусом - как использовать SEO и контекст для увеличения продаж

Специальный гость - звезда блогинга

Хедлайнер форума - нашумевший Insta- и YouTube-блогер, журналист, автор вебинаров и книги «Продвижение личных блогов в Инстаграм» Александра Митрошина , известная в интернете как «Умный Блогер».





Блог @alexandramitroshina – один из самых читаемых и обсуждаемых в русскоязычном интернете. Сейчас на него подписаны более 2 млн человек. Саша Митрошина перевернула мир блогинга и построила свою бизнес-империю в 25 лет. Именно она поделится самыми эффективными инструментами и проверенными навыками.

Как прокачать аккаунт в социальных сетях и использовать его в целях увеличения прибыли, Вам также расскажут:

Андрей Якусик – предприниматель , соучредитель сервиса такси 7220

Ирина Чижик - копирайтер, специалист по рекламным коммуникациям

Сергей Мисиюк – маркетолог, медиа-специалист, бизнес-тренер

Павел Быбко – директор SMM-агентства

Олег Войтехович – эксперт с 14-летним опытом в сфере SEO и контекстной рекламы

Сергей Войтович – магистр делового администрирования

Анастасия Морозова – маркетолог, сертифицированный бизнес-коуч





Кто и зачем обязательно должен быть на SMM-форуме?

- БЛОГЕРЫ

Чтобы узнать, как сделать и как вести аккаунт, который будет привлекать все большее количество реальных подписчиков и набирать максимальное количество лайков, репостов и комментариев. Ведь именно это поможет эффективнее и выгоднее закрывать цели блога.

- МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Чтобы узнать, как начать карьеру в интернет-маркетинге и стать профи, и что необходимо для профессионального роста в этой области.

- СПЕЦИАЛИСТЫ ПО МАРКЕТИНГУ И РЕКЛАМЕ

Чтобы разобраться в деталях работы SMM, понять, как сделать работу более эффективной.

- РУКОВОДИТЕЛИ ОТДЕЛОВ И ДИРЕКТОРА КОМПАНИЙ

Чтобы понимать, какими знаниям и навыками должен обладать SMM-специалист и какие задачи он должен выполнять для продуктивной работы на результат.

Когда и где?

Дата: 27 февраля 2020 г.

Время: 10:00 до 18:00

Место: ООКЦ Брест

Стоимость билетов: от 55 рублей

Подробности и покупка билетов:

www.touchlife.by