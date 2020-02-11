К нам едут звёзды: впервые в Бресте пройдет крупный бизнес-форум по SMM. Кому это нужно?

Социальные сети давно и прочно вошли в нашу жизнь и используются как для выстраивания и продвижения личного бренда, так и как бизнес-инструмент. Здесь продают, приглашают на мероприятия и деловые встречи, делают нетворкинг и управляют репутацией собственной и компании. Но все ли умеют правильно пользоваться этим инструментом?
К сожалению, далеко не все. Однако это можно исправить! Ведь 27 февраля впервые в Бресте пройдет международный бизнес-форум по SMM (маркетингу в социальных сетях) такого уровня!
Стоит заметить, что социальные сети из развлекательных давно превратились в площадки для создания и продвижения бизнеса. Сейчас посредством грамотного SMM решается ряд задач компании:
продажи;
создание и управление репутацией – своей и бизнеса;
увеличение посещаемости посадочной страницы;
улучшение качества и объема трафика;
обеспечение конверсии;
установка оптимальной формы взаимодействия с ЦА.
Кто и что?
Что же такое SMM и как его выгодно использовать в бизнесе? Об этом 27 февраля на международном бизнес-форуме SMM-Life в нашем городе! Только живая и актуальная информация от практиков, никакой «воды» и «сухой» теории!
8 топовых спикеров за 7 часов расскажут Вам о том, как:
грамотно построить личный бренд в социальных сетях
создать интересный и «работающий» бизнес-аккаунт
делать посты с крутым и продающим контентом и стать востребованным SMM-щиком
управлять вовлеченностью
зарабатывать в социальных сетях самостоятельно
грамотно запустить рекламу и не слить бюджет
приводить новых клиентов
лайки превратить в продажи
увеличить прибыль в бизнесе с помощью SMM
И бонусом - как использовать SEO и контекст для увеличения продаж
Специальный гость - звезда блогинга
Хедлайнер форума - нашумевший Insta- и YouTube-блогер, журналист, автор вебинаров и книги «Продвижение личных блогов в Инстаграм» Александра Митрошина, известная в интернете как «Умный Блогер».
Блог @alexandramitroshina – один из самых читаемых и обсуждаемых в русскоязычном интернете. Сейчас на него подписаны более 2 млн человек. Саша Митрошина перевернула мир блогинга и построила свою бизнес-империю в 25 лет. Именно она поделится самыми эффективными инструментами и проверенными навыками.
Как прокачать аккаунт в социальных сетях и использовать его в целях увеличения прибыли, Вам также расскажут:
Кто и зачем обязательно должен быть на SMM-форуме?
- БЛОГЕРЫ
Чтобы узнать, как сделать и как вести аккаунт, который будет привлекать все большее количество реальных подписчиков и набирать максимальное количество лайков, репостов и комментариев. Ведь именно это поможет эффективнее и выгоднее закрывать цели блога.
- МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
Чтобы узнать, как начать карьеру в интернет-маркетинге и стать профи, и что необходимо для профессионального роста в этой области.
- СПЕЦИАЛИСТЫ ПО МАРКЕТИНГУ И РЕКЛАМЕ
Чтобы разобраться в деталях работы SMM, понять, как сделать работу более эффективной.
- РУКОВОДИТЕЛИ ОТДЕЛОВ И ДИРЕКТОРА КОМПАНИЙ
Чтобы понимать, какими знаниям и навыками должен обладать SMM-специалист и какие задачи он должен выполнять для продуктивной работы на результат.