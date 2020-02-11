ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

К нам едут звёзды: впервые в Бресте пройдет крупный бизнес-форум по SMM. Кому это нужно?

11.02.2020 18:54 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Социальные сети давно и прочно вошли в нашу жизнь и используются как для выстраивания и продвижения личного бренда, так и как бизнес-инструмент. Здесь продают, приглашают на мероприятия и деловые встречи, делают нетворкинг и управляют репутацией собственной и компании. Но все ли умеют правильно пользоваться этим инструментом?

К нам едут звёзды: впервые в Бресте пройдет крупный бизнес-форум по SMM. Кому это нужно?

К сожалению, далеко не все. Однако это можно исправить! Ведь 27 февраля впервые в Бресте пройдет международный бизнес-форум по SMM (маркетингу в социальных сетях) такого уровня!

Стоит заметить, что социальные сети из развлекательных давно превратились в площадки для создания и продвижения бизнеса. Сейчас посредством грамотного SMM решается ряд задач компании:

  • продажи;

  • создание и управление репутацией – своей и бизнеса;

  • увеличение посещаемости посадочной страницы;

  • улучшение качества и объема трафика;

  • обеспечение конверсии;

  • установка оптимальной формы взаимодействия с ЦА.

Кто и что?

Что же такое SMM и как его выгодно использовать в бизнесе? Об этом 27 февраля на международном бизнес-форуме SMM-Life в нашем городе! Только живая и актуальная информация от практиков, никакой «воды» и «сухой» теории!

8 топовых спикеров за 7 часов расскажут Вам о том, как:

  • грамотно построить личный бренд в социальных сетях

  • создать интересный и «работающий» бизнес-аккаунт

  • делать посты с крутым и продающим контентом и стать востребованным SMM-щиком

  • управлять вовлеченностью

  • зарабатывать в социальных сетях самостоятельно

  • грамотно запустить рекламу и не слить бюджет

  • приводить новых клиентов

  • лайки превратить в продажи

  • увеличить прибыль в бизнесе с помощью SMM

  • И бонусом - как использовать SEO и контекст для увеличения продаж

Специальный гость - звезда блогинга

Хедлайнер форума - нашумевший Insta- и YouTube-блогер, журналист, автор вебинаров и книги «Продвижение личных блогов в Инстаграм» Александра Митрошина, известная в интернете как «Умный Блогер».

К нам едут звёзды: впервые в Бресте пройдет крупный бизнес-форум по SMM. Кому это нужно?

Блог @alexandramitroshina – один из самых читаемых и обсуждаемых в русскоязычном интернете. Сейчас на него подписаны более 2 млн человек. Саша Митрошина перевернула мир блогинга и построила свою бизнес-империю в 25 лет. Именно она поделится самыми эффективными инструментами и проверенными навыками.

Как прокачать аккаунт в социальных сетях и использовать его в целях увеличения прибыли, Вам также расскажут:

Андрей Якусикпредприниматель, соучредитель сервиса такси 7220

Ирина Чижик - копирайтер, специалист по рекламным коммуникациям

Сергей Мисиюк – маркетолог, медиа-специалист, бизнес-тренер

Павел Быбко – директор SMM-агентства

Олег Войтехович – эксперт с 14-летним опытом в сфере SEO и контекстной рекламы

Сергей Войтович – магистр делового администрирования

Анастасия Морозова – маркетолог, сертифицированный бизнес-коуч

К нам едут звёзды: впервые в Бресте пройдет крупный бизнес-форум по SMM. Кому это нужно?

Кто и зачем обязательно должен быть на SMM-форуме?

- БЛОГЕРЫ

Чтобы узнать, как сделать и как вести аккаунт, который будет привлекать все большее количество реальных подписчиков и набирать максимальное количество лайков, репостов и комментариев. Ведь именно это поможет эффективнее и выгоднее закрывать цели блога.

- МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Чтобы узнать, как начать карьеру в интернет-маркетинге и стать профи, и что необходимо для профессионального роста в этой области.

- СПЕЦИАЛИСТЫ ПО МАРКЕТИНГУ И РЕКЛАМЕ

Чтобы разобраться в деталях работы SMM, понять, как сделать работу более эффективной.

- РУКОВОДИТЕЛИ ОТДЕЛОВ И ДИРЕКТОРА КОМПАНИЙ

Чтобы понимать, какими знаниям и навыками должен обладать SMM-специалист и какие задачи он должен выполнять для продуктивной работы на результат.

Когда и где?

Дата: 27 февраля 2020 г.

Время: 10:00 до 18:00

Место: ООКЦ Брест

Стоимость билетов: от 55 рублей

Подробности и покупка билетов:

www.touchlife.by

+375 (29) 735 65 76

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Социальные сети давно и прочно вошли в нашу жизнь и используются как для выстраивания и продвижения личного бренда, так и как бизнес-инструмент. Здесь продают,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Владимир Данилец и Владимир Моисеенко в ГДК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика