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В Минске построят 44 школы и детских сада

11.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Больше школ, детских садов и поликлиник: в этом году в инвестиционной программе Минска значительно выросло количество объектов социального назначения, передает телеканал «МИР 24».

Так, в столице в разных микрорайонах сейчас возводят сразу 16 школ и детских садов, еще 28 находятся в стадии проектирования. Это рекорд для белорусской столицы. Такое количество учреждений образования еще ни разу не включали в инвестпрограмму.

«Нами разработан план строительства школ и дошкольных учреждений с перспективой для 2023 года. Дополнительно предусмотрено строительство семи общеобразовательных школ и 20 дошкольных учреждений. Объемы финансирования на социальные объекты по сравнению с прошлым годом у нас увеличились по некоторым позициям в несколько раз. Если на объекты здравоохранения предусматривалось только 10% инвестпрограммы, то в текущем году финансирование увеличено в два раза», – рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Минского городского исполнительного комитета Ирина Гонтарева.

Кроме того, в Минске сейчас строят и реконструируют 28 объектов здравоохранения. Два из них сдадут уже в этом году. Это амбулатория в жилом комплексе и обновленная городская поликлиника.



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Теги: Минск
 
 
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Это рекорд для белорусской столицы: такое количество учреждений образования еще ни разу не включали в инвестпрограмму.
 
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