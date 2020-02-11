КГК области в прошлом году взыскано в бюджет порядка 30 миллионов рублей. В Комитете госконтроля области рассказали об итогах работы и задачах на 2020 год

Источник материала: Вороновская газета





За круглым столом с участием журналистов в Комитете госконтроля области рассказали об итогах работы в 2019 году и задачах на 2020 год.

Контроль за использованием бюджетных средств, госимущества и выполнением поручений Президента – три кита, на которых базируется работа КГК, подчеркнул председатель Комитета государственного контроля Гродненской области Анатолий Дорожко.





В бюджет по итогам года Комитетом взыскано около 30 миллионов рублей, порядка 50 миллионов рублей было сэкономлено благодаря пресечению незаконных выплат из бюджета. По материалам КГК области возбуждено 61 уголовное дело, к административной и дисциплинарной ответственности привлечены более 1100 человек, наложено штрафов на 227 тысяч рублей. Однако, по словам Анатолия Дорожко, главная задача Комитета не в том, чтобы выявить нарушение и наказать, а в том, чтобы его предупредить.





– Мы работаем в первую очередь на искоренение причин, по которым допускаются правонарушения в использовании бюджетных средств или госимущества, – отметил он. – Для этого постоянно проводятся профилактические мониторинги, аудиты эффективности, которые помогают субъектам хозяйствования вовремя обратить внимание на проблему и принять нужные решения, чтобы ее устранить.

По предложению Комитета госконтроля в прошлом году было внесено десять изменений в законодательство. Среди них, например, те, что касаются порядка приема абитуриентов в высшие и средние учебные заведения. В этом году повышенное внимание будет уделяться сфере профессионально-технического образования: состоянию материально-технической базы учебных заведений, востребованности специалистов, которых там выпускают. Нынешний год – финальный по многим государственным программам в самых разных сферах. Контроль за их реализацией станет одним из основных направлений работы. Кроме того, на контроле в КГК области сейчас находится более двух тысяч поручений Главы государства.

ТРЕТЬ ОБРАЩЕНИЙ – ПО ЖКХ

Как рассказал начальник управления экспертно-правовой работы и обращений граждан Анатолий Кебец, обращений в Комитет госконтроля с каждым годом становится меньше. Это положительная тенденция, которая говорит о том, что по большому счету органы власти на местах справляются со своей задачей. В прошлом году обращений было порядка девяти сотен. Тематика их из года в год примерно повторяется: около 31 процента обращений касались сферы ЖКХ. Вопросы были к работе предприятий и организаций, к исполнению трудового законодательства. Волновала жителей региона также сфера жилищного строительства.





– Система ЖКХ очень динамична. Она требует постоянной модернизации и внесения каких-либо изменений, но было бы неправильно сказать, что положительных сдвигов нет. Порядок по многим вопросам наведен, – подчеркнул первый заместитель председателя КГК области Александр Садовничий. – К примеру, удалось искоренить случаи формализма при подписании паспортов готовности к отопительному сезону.

ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ ИЗУЧАТ

С 1 января бюджетникам начали начислять зарплату по новым правилам, но, несмотря на изменения, по законодательству меньше работники бюджетной сферы получать не должны. КГК готов проследить за этим.





– Комитет уже изучил выплату заработной платы в двух учреждениях здравоохранения в Гродно, – рассказала начальник управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК области Татьяна Слабыш. – Были проведены сравнения по каждому работнику за несколько месяцев. Снижения не отмечено, даже есть рост. Пока факты уменьшения зарплаты не подтвердились. В перспективе анализ будет проведен по всем сферам социальной направленности.

ИНИЦИАТИВЫ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

В Комитете госконтроля отслеживают и использование туристического потенциала области. Предложения по увеличению количества дней пребывания и расширению безвизовой зоны, инициированные Комитетом, уже приняты. Теперь дело за дальнейшим развитием туристической инфраструктуры.





– Гродно развивается очень динамично в плане строительства объектов сервиса и гостеприимства. Здесь постоянно появляются новые кафе, рестораны, хостелы, – отметил Анатолий Дорожко. – Но более активное развитие в этом отношении должны получать и регионы. Например, в городском поселке Большая Берестовица, включенном в безвизовую зону, вообще нет мест для размещения. Так не должно быть. Гостиница, давно закрытая на реконструкцию, включена в программу подготовки к областной выставке-ярмарке тружеников села “Дажынкі”.

ЗА ПОРЯДОК НА ЗЕМЛЕ

Много внимания Комитетом госконтроля уделяется сельскохозяйственной отрасли, в частности, вопросам реализации проекта по производству модифицированного крахмала для нефтедобывающей промышленности, льнопроизводства, кормозаготовки, наведения порядка на земле. На контроле состояние мелиорационных систем.





В целом на протяжении года КГК области проводились проверки, мониторинги и аудиты эффективности в сферах жилищного строительства и ЖКХ, в организации питания в школах и больницах. Изучались вопросы начисления заработной платы и создания новых рабочих мест, эффективность работы градообразующих предприятий и Гродненского облпотребобщества, рациональность использования средств на строительство БелАЭС и социальной инфраструктуры в городе Островце.

Анна РАДЮК

Фото: Вадим ГОЛОТИК https://grodnonews.by/