|
Получил диплом драматурга и ушёл в монастырь. Как живут монахи в Жировичах
Источник материала: СТВ
В очередном выпуске проекта
На часах почти 9:30 утра – время общего воскресного богослужения в центральном Успенском соборе. По здешним меркам, время уже позднее, ведь обитель каждый день пробуждается в 5:20 утра. Так начинается новый день молитвы и послушания в Свято-Успенском Жировичском ставропигиальном мужском монастыре.
Для посетителей монастыря строгий дресс-код. Повседневный стиль или офисный здесь не подойдёт, только максимально строгая одежда: руки, ноги и шея закрыты, для женщин платье или юбка в пол, и обязательно платок на голове. Только так.
Иеромонах Евстафий принял постриг 15 лет назад. До этого Юрий Халиманков, а это его имя в миру, окончил в Минске университет культуры. Получил диплом драматурга и… ушёл в монастырь. О причинах поступка мы не стали спрашивать, это личное. У каждого монаха здесь своя история, зачастую – непростая. А вера сильная. Ведь отказаться от удовольствий, от привычного Интернета, вести аскетический образ жизни, выполнять послушания и всё время молиться, – согласитесь, под силу не каждому.
Гурий, архиепископ Новогрудский и Слонимский, наместник Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря:
Уйти из монашества, теоретически, можно. Но это значит – предать свои обеты Богу. Для монастыря это большая редкость. Кстати, все высшие духовные саны могут занимать только монахи, так называемое, чёрное духовенство. Белые священники – это выпускники семинарии, их карьерная лестница останавливается на настоятеле храма.
Старые Жировичи. Эта территория была передана монастырю 10 лет назад.
Монахи и местные жители расчистили непроходимые джунгли, облагородили яблоневый сад, выкопали пруды, где сейчас разводят рыбу для обители. Рядом монастырские поля и ферма. Да и история места тесно связана с монастырём.
Протоиерей Дмитрий Сёмуха, настоятель Свято-Троицкого Собора Слонима:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В очередном выпуске проекта «Специальный репортаж» рассказываем о том, как становятся монахами Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)