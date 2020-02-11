ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Получил диплом драматурга и ушёл в монастырь. Как живут монахи в Жировичах

11.02.2020 19:46 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

В очередном выпуске проекта «Специальный репортаж» рассказываем о том, как становятся монахами Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря.

Получил диплом драматурга и ушёл в монастырь. Как живут монахи в Жировичах

На часах почти 9:30 утра – время общего воскресного богослужения в центральном Успенском соборе. По здешним меркам, время уже позднее, ведь обитель каждый день пробуждается в 5:20 утра. Так начинается новый день молитвы и послушания в Свято-Успенском Жировичском ставропигиальном мужском монастыре.

«У нас появилась долгожданная дочь». Чудеса иконы Жировичской Божией Матери

Для посетителей монастыря строгий дресс-код. Повседневный стиль или офисный здесь не подойдёт, только максимально строгая одежда: руки, ноги и шея закрыты, для женщин платье или юбка в пол, и обязательно платок на голове. Только так.

Получил диплом драматурга и ушёл в монастырь. Как живут монахи в Жировичах

Где находится исцеляющий камень XVI века, на котором увидели Богоматерь?

Иеромонах Евстафий принял постриг 15 лет назад. До этого Юрий Халиманков, а это его имя в миру, окончил в Минске университет культуры. Получил диплом драматурга и… ушёл в монастырь. О причинах поступка мы не стали спрашивать, это личное. У каждого монаха здесь своя история, зачастую – непростая. А вера сильная. Ведь отказаться от удовольствий, от привычного Интернета, вести аскетический образ жизни, выполнять послушания и всё время молиться, – согласитесь, под силу не каждому.

Умягчает твёрдые сердца. Чем ещё помогает вода из святых источников в Жировичах

Получил диплом драматурга и ушёл в монастырь. Как живут монахи в Жировичах

Гурий, архиепископ Новогрудский и Слонимский, наместник Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря:
Как я шучу, 33 богатыря. Как-то так в последнее время это число не меняется. Кто-то уходит в другое послушание, несколько насельников нашей обители стали архиереями. Поступают новые кандидаты. Плюс ещё люди, которые желали бы поступить в монастырь, жить, трудиться здесь. Но это послушание очень трудное.

Поэтому принято у нас в обители не менее двух лет испытывать себя. Тех, кто желает день и ночь молиться. Это тоже человек 30. Это число колеблется, больше-меньше. Как мы называем, «трудники» они. Как и монахи, ходят на службы, а мы присматриваемся, смогут ли они впоследствии стать монахами.

Митрополит Павел о 500-летии монастыря в Жировичах: «Будем надеяться, что Патриарх всея Руси Кирилл приедет на этот праздник»

Уйти из монашества, теоретически, можно. Но это значит – предать свои обеты Богу. Для монастыря это большая редкость. Кстати, все высшие духовные саны могут занимать только монахи, так называемое, чёрное духовенство. Белые священники – это выпускники семинарии, их карьерная лестница останавливается на настоятеле храма.     

Древнегреческий, церковное пение и даже археология. Чему ещё учат в семинарии

Получил диплом драматурга и ушёл в монастырь. Как живут монахи в Жировичах

Старые Жировичи. Эта территория была передана монастырю 10 лет назад.

«Тазики одним хлопком складывал в конвертик». Как медведю сделали миску из колеса и кто ещё живёт в зоопарке в Жировичах

Монахи и местные жители расчистили непроходимые джунгли, облагородили яблоневый сад, выкопали пруды, где сейчас разводят рыбу для обители. Рядом монастырские поля и ферма. Да и история места тесно связана с монастырём.

Оригинал «Апостола» Фёдорова и чаша прусской принцессы. Уникальные экспонаты есть в музее монастыря в Жировичах

Протоиерей Дмитрий Сёмуха, настоятель Свято-Троицкого Собора Слонима:
Это место называется Старые Жировичи. Именно здесь, по преданию, жил вельможа Александр Солтан, которому принадлежали эти места, в том числе, и то место, где сейчас находится Свято-Успенский Жировичский монастырь. Именно там пастушки нашли икону – Чудотворный образ Божией Матери, который принесли сюда.

Получил диплом драматурга и ушёл в монастырь. Как живут монахи в Жировичах

Люди в материале: Гурий, Дмитрий Сёмуха
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В очередном выпуске проекта «Специальный репортаж» рассказываем о том, как становятся монахами Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске построят 44 школы и детских сада
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика