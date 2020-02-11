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Amnesty International: В Беларуси серьезные проблемы с правами человека

11.02.2020 19:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правозащитники подготовили доклад для ООН.

Доклад Amnesty International называется «Беларусь: серьезные проблемы с правами человека сохраняются». Озабоченность правозащитников вызывают смертная казнь и бесчеловечное отношение к семьям приговоренных к высшей мере наказания, а также постоянная неспособность белорусских властей придерживаться принятых на себя обязательств по соблюдению прав человека в соответствии с международными стандартами.

Сайт Charter97.org приводит выдержки из документа.

О смертной казни: «Беларусь остается единственной страной в Европе и на территории бывшего Советского союза, где проводятся казни заключенных. Смертные приговоры исполняются в обстановке секретности. Родственникам не предоставляется возможность последней встречи. О месте и времени казни не сообщается, и родственникам не выдаются тела для похорон и не раскрывается место погребения».

О свободе слова: «Свобода слова в Беларуси по-прежнему жестко ограничивается как в законодательстве, так и на практике. Критики действующей власти и инакомыслящие, которые пробуют осуществлять это право, сталкиваются с преследованиями и возмездием со стороны властей, включая административные и уголовные процессы.

Поправки в закон о СМИ заметно ужесточили контроль государства над медиа в интернете. Как зарегистрированные, так и незарегистрированные интернет-издания теперь обязаны записывать имена людей, которые оставляют комментарии, например, под новостями на интернет-форумах (тем самым посягая на право на анонимность), и раскрывать по запросу соответствующую информацию властям.

Владельцы зарегистрированных интернет изданий несут теперь юридическую ответственность за содержание комментариев. Это поощряет культуру пристальной слежки, тем самым ограничивая открытую дискуссию и свободу слова».

О несоразмерном наказании за незаконный оборот наркотиков: «Тысячи подростков и молодых людей отбывают длинные сроки тюремного заключения за предполагаемые мелкие ненасильственные правонарушения, связанные с наркотиками, совершенные в тот, момент, когда они были несовершеннолетними».

Отдельный раздел посвящен чрезмерным и крайне жестким ограничениям права на свободу мирных собраний. Блогер и активист гражданской кампании «Еврпоейская Беларусь» Дмитрий Козлов и оппозиционный политик Павел Северинец приговорены к нескольким срокам административного ареста подряд, напоминают правозащитники.

В документе описывается преследование активиста анархистского движения Дмитрия Полиенко, а также, дискриминация ромов.

Доклад Amnesty International подготовлен для Универсального периодического обзора — механизма Совета по правам человека ООН, который дает оценку деятельности государств в области прав человека и принимает необходимые меры в отношении нарушений прав человека во всем мире.

Универсальные периодические обзоры выполнения 193 государствами-членами ООН обязательств и обязанностей в области прав человека проводятся раз в четыре года.

Кроме описания ситуации с правами человека в Беларуси, в докладе Amnesty International даются рекомендации властям Беларуси, а также содержится анализ того, насколько Беларусь соблюдает или игнорирует рекомендации предыдущего обзора.
 
Теги: Новости
 
 
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Правозащитники подготовили доклад для ООН.
 
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