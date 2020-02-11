Правительство попробует применить наработки ПВТ в беларусской экономике

БелТА , что будет проведена оценка того, где могут использоваться разработки компаний ПВТ в разрезе конкретных отраслей. Он упомянул медицину, транспорт, туризм, промышленность, сельское хозяйство, пишет reform.by По итогам заседания правительства первый вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что будет проведена оценка того, где могут использоваться разработки компаний ПВТ в разрезе конкретных отраслей. Он упомянул медицину, транспорт, туризм, промышленность, сельское хозяйство, пишет





Дмитрий Крутой заявил, что пассивность госорганов, не использующих цифровой потенциал, уже переходит все границы.





«Вызывает сожаление и то, что передовые разработки ПВТ, например, технология точного земледелия или экологический мониторинг, не применяются белорусскими предприятиями и в то же время используются европейскими. Возникает вопрос: почему так происходит?», — сказал он.