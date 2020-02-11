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Sputnik сватает Шуневича в дипломаты
Источник материала: Партизан
Экс-министр внутренних дел Игорь Шуневич может быть назначен послом в одну из постсоветских республик, сообщает Телеграм-канал российского информационного агентства Sputnik.
Наиболее вероятным вариантом называют Казахстан.
"Уже появилась информация о том, что ряд компетентных органов согласовали кандидатуру Шуневича на должность посла",- сообщают источники @SPUTNIKBY.
Нынешний посол Беларуси в Казахстане Анатолий Ничкасов также не является кадровым дипломатом. Напомним, что ранее он являлся министром архитектуры и строительства. Свой пост он занимает с 2013 года. Действительно, пора менять.
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Экс-министр внутренних дел Игорь Шуневич может быть назначен послом в одну из постсоветских республик, сообщает Телеграм-канал российского информационного...
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