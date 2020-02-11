"Еврорадио" . Товарищеский матч прошёл во вторник в турецком Белеке, где команды находятся на сборах. Беньямин Вербич открыл счёт на 34-й минуте. Ровно через 34 минуты Станислав Драгун заработал пенальти и его реализовал, передает





В конце января товарищеский матч с киевским "Динамо" провели брестские динамовцы, чемпионы страны, и проиграли — 0:3.





Для БАТЭ матч с киевским "Динамо" был последним на сборах в Турции.