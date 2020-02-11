В арт-пространстве «Калiдор» открылась выставка «Седьмое чувство». Там красиво

Источник материала: Виртуальный Брест

11 февраля 2020 года в арт-пространстве «Калiдор» открылась выставка Белорусской ассоциации творческих людей «Седьмое чувство».





Картины и люди. Много картин – в три ряда и еще ряд на подоконнике. Много людей – на вернисаже нужно подождать очереди, чтобы подойти к картине и рассмотреть ее внимательно. Разные направления живописи, смешение жанров и техник.





Много ярких красок… Весенних и осенних букетов… Зрителей в зале так похожих на портреты в экспозиции… Зимние пейзажи радуют так не выпавшим вживую снегом… Саксофонист на причале не слышит музыкантов в зале…





Около 20 художников – еще любителей и уже профессионалов.