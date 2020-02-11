Белорусские теннисистки узнали соперниц по финалу Кубка Федерации-2020

Источник материала: Аргументы и факты

В Будапеште прошла жеребьевка финального раунда женского теннисного Кубка Федерации-2020. В турнире примут участие 12 сборных, в том числе команда Беларуси.

В результате жеребьевки сборная Беларуси попала в группу «В». Нашими соперниками будут команды Австралии и Бельгии.

Состав групп Кубка Федерации-2020:

А: Франция, Россия, Венгрия;

В: Австралия, БЕЛАРУСЬ, Бельгия;

С: США, Испания, Словакия;

D: Чехия, Германия, Швейцария.

Финал Кубка Федерации-2020 пройдет в Будапеште с 14 по 19 апреля. В начале команды каждой группы сыграют друг против друга по два одиночных и одному парному поединку. Победители каждой группы попадут в полуфинал, а лучшие команды полуфинала поборются за главный приз в решающем матче.

Напомним, с 2020 года Кубок Федерации проходит в новом формате. В начале февраля в квалификации белоруски оказались сильнее нидерландок и попали в финальный турнир.

В 2019 году наша команда дошла до полуфинала и в напряженной борьбе уступила сборной Австралии (2:3). Лучший результат на турнире наши девушки показали в 2017 году, дойдя до финала и в борьбе на «Чижовка-Арене» уступив американкам (2:3).