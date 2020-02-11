Минское «Динамо» обыгрывает в гостях рижских одноклубников

Эти команды уже трижды встречались в нынешнем чемпионате. Увы, все игры завершились поражением нашей команды. Если подопечные Крэйга Вудкрофта уступят и сейчас, то рижское «Динамо» опередит минчан в сражении за предпоследнее место в КХЛ.

Аналитики букмекерской конторы Favbet считают, что шансы команд приблизительно равны, но все-таки хозяйский статус рижан может сыграть свою роль. Коэффициент на победу латвийской команды — 1,73, на минское «Динамо» — 2,16.





«Динамо» Рига: Салак (Макаров); Берглунд – Сотниекс (А), Эштон (А) – Дарзиньш (К) – Редлихс; Мамчицс – Маршалл, Дзериньш – Павловс – Липсбергс; Алишаускас – Балинскис, Гегерис – Мейя – Батня; Далога – Протапович, Сваненбергс – Гиллис – Лейниекс.



