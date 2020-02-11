Смысл круглых столов с острыми углами – нулевой (ответ на предложение 1AK-GROUP)

Источник материала: Виртуальный Брест

ОО «Экодом» и ООО «АйПауэр» предлагает широкой общественности на организуемых еженедельных круглых столах задать вопросы о планируемой деятельности аккумуляторного завода. Для обсуждения поступивших вопросов будут привлечены профильные эксперты, представители общественности и общественных объединений экологической направленности.





В ближайшее время планируется две встречи :

Тема 1: «Формы и способы участия общественности в принятии экологически значимых решений»

Согласно действующему законодательству Республики Беларусь формы и способы участия общественности в принятии экологически значимых решений в полном объеме прописаны в комплекте законов и положений о разработке отчетов по оценке воздействия на окружающую среду опасных предприятий и их широкомасштабных законных общественных обсуждений. Конечно ООО «АйПауэр» может на круглом столе поделиться своим опытом, как обманывать доверчивое общество и как делать из одного ОВОСа два, как использовать районную газету тиражом в 3.5 тысячи экземпляров для оповещения о строительстве суперинновационного производственного предприятия республиканского масштаба жителей Бреста и всего Брестского региона.

У владельца ООО «АйПауэр» было абсолютно никем и ничем неограниченное право учета обоснованного мнения общественности в форме организации общественных обсуждений отчета по оценке воздействия на окружающую среду аккумуляторного завода, которым он в выгодном ему свете воспользовался еще в 2017 году – обсуждений секретного ОВОСа, о котором знали только работники Брестского райисполкома, не было.

Если руководство ООО «АйПауэр» в рамках круглого стола объявит о том, что оно инициировало разработку нового ОВОС по совершенно новому проекту и его последующие обсуждения, как того трактует государственное законодательство – общественность примет участие в данной процедуре.

Если нет – все общие разговоры с умными лицами за круглыми столами без принятия каких-то обязательных к исполнению документов, регламентирующих выполнение конкретных действий, позволяющих общественности широко высказать свое мнение по токсичному производственному объекту в пределах массовой жилой застройки областного центра – это абсолютно пустая демагогия и трата времени. А ОО «Экодом» поставит себе галочку по проведенному мероприятию.

Тема 2: «Анализ воздействия аккумуляторного производства на окружающую среду и человека»

Смысл обсуждения уровня воздействия аккумуляторного завода на здоровье брестчан при том, что проект завода не прошел государственную экологическую экспертизу, завод уже незаконно построен и даже в течение нескольких месяцев выпускал продукцию и воздействовал на все и всех, а санитарные, экологические контрольно-надзорные структуры и органы министерства по чрезвычайным ситуациям сделали вид, что этого огромного ядовитого монстра практически в городской черте вроде как и нет – это все профанация и издевательство над гражданами Брестского региона.

Если ООО «АйПауэр» изъявляет желание обсуждать вопросы воздействия с общественностью – мы хотели бы в полном объеме и широком доступе СМИ получить протоколы замеров выбросов в атмосферу в мае-июне 2019, владельцем которых является завод. Если нет – тогда, в принципе, что обсуждать???

Активисты Брестского общественного движения Бекалюк Д.В. Лепесевич Д. Мороз В. Вялов О. Кабанов А.заявляют, что они не видят смысла в данных круглых столах, пропагандистской целью которых в рамках имиджевой политики ООО «АйПауэр» является создание положительного образа крайне негативно зарекомендовавшего себя в глазах общественности всей республики бизнес-сообщества.

Итогом этих круглых столов не будет принятие каких-то программных исполнительных документов, которые могут решить вопрос – что делать с существующим заводом дальше.

Смысл этих круглых столов с острыми углами для общественности – нулевой.