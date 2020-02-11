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Белорусский спортсмен стал чемпионом Европы по борьбе
Источник материала: Tut.by
Белорусский спортсмен Максим Негода 11 февраля завоевал золото чемпионата Европы по греко-римской борьбе в Риме,
В поединке за золото и титул чемпиона континента в весовой категории до 63 килограммов Максим одержал победу над россиянином Ибрагимом Лабазановым со счетом 9:8.
До этого в полуфинале Негода победил норвежца Андре Берге.
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Белорусский спортсмен Максим Негода 11 февраля завоевал золото чемпионата Европы по борьбе в Риме.
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