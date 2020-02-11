Белорусский спортсмен стал чемпионом Европы по борьбе

Источник материала: Tut.by

Белорусский спортсмен Максим Негода 11 февраля завоевал золото чемпионата Европы по греко-римской борьбе в Риме, сообщает Белорусская федерация борьбы.



Фото: wrestling.by

В поединке за золото и титул чемпиона континента в весовой категории до 63 килограммов Максим одержал победу над россиянином Ибрагимом Лабазановым со счетом 9:8.

До этого в полуфинале Негода победил норвежца Андре Берге.