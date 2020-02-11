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Белорусский спортсмен стал чемпионом Европы по борьбе

11.02.2020 23:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский спортсмен Максим Негода 11 февраля завоевал золото чемпионата Европы по греко-римской борьбе в Риме, сообщает Белорусская федерация борьбы.


Фото: wrestling.by

В поединке за золото и титул чемпиона континента в весовой категории до 63 килограммов Максим одержал победу над россиянином Ибрагимом Лабазановым со счетом 9:8.

До этого в полуфинале Негода победил норвежца Андре Берге.

 
 
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Белорусский спортсмен Максим Негода 11 февраля завоевал золото чемпионата Европы по борьбе в Риме.
 
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