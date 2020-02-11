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Брестчане жалуются на состояние остановок общественного транспорта
11.02.2020 22:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
«Остановка в плохом состоянии, постоянно ломается!» - с такой жалобой обратились на горячую линию ТРК Брест жители микрорайона Вулька в Бресте.
По словам, павильон они пытались чинить самостоятельно.
Однако решение - временное.
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«Остановка в плохом состоянии, постоянно ломается!» - с такой жалобой обратились на горячую линию ТРК Брест жители микрорайона Вулька в Бресте. По словам,...
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