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ДТП в Минске: опрокинулся грузовик и потерялся 20-тонный токарный станок
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Утром 11 февраля на улице Павловского в Минске опрокинулся грузовик, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Строительный мусор, который везли на полигон недалеко от Сосен, высыпался на дорогу. Водитель самосвала не справился с управлением. С травмами его доставили в больницу. Для выяснения всех обстоятельств проводится детальная проверка.
Также похожий случай произошел на МКАД. При подъеме с Логойского тракта на кольцевую грузовик потерял 20-тонный токарный станок. По словам водителя, груз везли для ремонта на Минский тракторный завод.
Сергей Альшевский, водитель:
В результате падения станка повредилось дорожное покрытие.
В ГАИ еще раз напоминают: особенно в сложные погодные условия необходимо выбирать безопасную скорость и избегать резких маневров.
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Новости Беларуси. Утром 11 февраля на улице Павловского в Минске опрокинулся грузовик, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Строительный мусор,...
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