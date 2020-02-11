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ДТП в Минске: опрокинулся грузовик и потерялся 20-тонный токарный станок

11.02.2020 23:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Утром 11 февраля на улице Павловского в Минске опрокинулся грузовик, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

ДТП в Минске: опрокинулся грузовик и потерялся 20-тонный токарный станок

Строительный мусор, который везли на полигон недалеко от Сосен, высыпался на дорогу. Водитель самосвала не справился с управлением. С травмами его доставили в больницу. Для выяснения всех обстоятельств проводится детальная проверка.

ДТП в Минске: опрокинулся грузовик и потерялся 20-тонный токарный станок

Также похожий случай произошел на МКАД. При подъеме с Логойского тракта на кольцевую грузовик потерял 20-тонный токарный станок. По словам водителя, груз везли для ремонта на Минский тракторный завод.

ДТП в Минске: опрокинулся грузовик и потерялся 20-тонный токарный станок

ДТП в Минске: опрокинулся грузовик и потерялся 20-тонный токарный станок

Сергей Альшевский, водитель:
Наклон большой, и, получается, цепи не выдержали, порвались. И станок съехал с платформы.

В результате падения станка повредилось дорожное покрытие.

ДТП в Минске: опрокинулся грузовик и потерялся 20-тонный токарный станок

В ГАИ еще раз напоминают: особенно в сложные погодные условия необходимо выбирать безопасную скорость и избегать резких маневров.

В ГАИ рассказали, как безопасно вести машину во время оранжевого уровня опасности

ДТП в Минске: опрокинулся грузовик и потерялся 20-тонный токарный станок

Люди в материале: Сергей Альшевский
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Утром 11 февраля на улице Павловского в Минске опрокинулся грузовик, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Строительный мусор,...
 
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