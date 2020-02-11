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Наращиванием ресниц интересуются не только знаменитости, но и обычные девушки, которые стремятся изменить форму глаз и сделать взгляд выразительным. Команда TAM.BY узнала хитрости современного тренда и сегодня расскажет, что такое голливудское наращивание ресниц.

Содержание:

Почему наращивание «голливудское»



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Вопреки названию это доступная услуга, которую реально проводить в салоне и не только. Имея арсенал средств и опыт в наращивании, современные мастера оказывают услугу на дому.

Результат бьюти-процедуры — эффект густых ресничек на несколько недель или месяцев, привлекательный и открытый взгляд, как у поп-дивы. Отсюда и произошло название — голливудское наращивание ресниц.

Как наращивают ресницы



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Техника наращивания «голливудский объем» заключается в следующем. К корню каждой реснички на клей крепится искусственный волосок (иногда не один, а два-три). В качестве волосков используются тонкие материалы толщиной до 0,07 мм. Они не перегружают веко и создают ощущение натуральности.

Кстати, к ресничке могут крепиться и больше волосков: получаются так называемые 4D- и 5D-объемы.

Техника наращивания «голливудский объем» отличается от пучкового: она аккуратная и позволяет избежать приклеивания волосков к коже. В качестве материала используются не только искусственные, но и натуральные волоски — шелк, норка. Силикон не подходит, так как утяжеляет веко и создает неестественный взгляд.

Виды голливудского наращивания ресниц



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Классическое. Однородное наращивание на всю длину роста ресниц.

Голливудский лайт. Волоски крепятся на ресницы через один. Такой метод подходит обладательницам собственных густых ресниц, в результате чего наращивание выглядит естественно.

«Сгущение» к внешнему уголку. Это так называемый лисий или кошачий взгляд, который подходит для девушек с круглыми большими глазами или опущенными уголками глаз.

Плюсы и минусы наращивания



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Техника наращивания «голливудский объем» прекрасна по нескольким причинам:

помогает скорректировать внешние недостатки. Например, опущенное веко, асимметрию глаз;

из-за легкости материалов почти не чувствуется, создает естественный взгляд при большой пышности;

стойкость. Наращивание не боится воды, дождя, ветра. При должном уходе эффект сохраняется до нескольких месяцев;

не требует подкрашивания тушью, чем экономит время обладательницы.

Минусом является дороговизна услуги.

Как ухаживать за наращенными ресницами



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Чтобы результат процедуры держался как можно дольше, запомните правило пяти НЕ:

НЕ трите глаза. Иначе новые ресницы не продержатся долго;

НЕ спите лицом в подушку. Чтобы завитки не деформировались, выбирайте сон на спине или боку;

НЕ используйте масла и лосьоны на жирной основе. Они размачивают клей, который держит ресницы;

НЕ купайтесь в воде, содержащей соль или хлорку;

НЕ трогайте ресницы щипцами или тушью.

Также не рекомендуется носить наращенные ресницы постоянно. Между процедурами делайте перерывы раз в 1−2 месяца.

Голливудское наращивание ресниц — спасательный круг для женщин, которые стремятся скрыть недостатки внешности или просто хотят хорошо выглядеть. Чтобы найти мастеров, которые выполнят наращивание ресниц в Минске , загляните в каталог TAM.BY , где собраны услуги.