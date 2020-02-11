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Что такое голливудское наращивание ресниц?
Источник материала: Tut.by
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Почему наращивание «голливудское»
Вопреки названию это доступная услуга, которую реально проводить в салоне и не только. Имея арсенал средств и опыт в наращивании, современные мастера оказывают услугу на дому.
Результат бьюти-процедуры — эффект густых ресничек на несколько недель или месяцев, привлекательный и открытый взгляд, как у поп-дивы. Отсюда и произошло название — голливудское наращивание ресниц.
Как наращивают ресницы
Техника наращивания «голливудский объем» заключается в следующем. К корню каждой реснички на клей крепится искусственный волосок (иногда не один, а два-три). В качестве волосков используются тонкие материалы толщиной до 0,07 мм. Они не перегружают веко и создают ощущение натуральности.
Кстати, к ресничке могут крепиться и больше волосков: получаются так называемые 4D- и 5D-объемы.
Техника наращивания «голливудский объем» отличается от пучкового: она аккуратная и позволяет избежать приклеивания волосков к коже. В качестве материала используются не только искусственные, но и натуральные волоски — шелк, норка. Силикон не подходит, так как утяжеляет веко и создает неестественный взгляд.
Виды голливудского наращивания ресниц
Плюсы и минусы наращивания
Техника наращивания «голливудский объем» прекрасна по нескольким причинам:
Минусом является дороговизна услуги.
Как ухаживать за наращенными ресницами
Чтобы результат процедуры держался как можно дольше, запомните правило пяти НЕ:
Также не рекомендуется носить наращенные ресницы постоянно. Между процедурами делайте перерывы раз в 1−2 месяца.
Голливудское наращивание ресниц — спасательный круг для женщин, которые стремятся скрыть недостатки внешности или просто хотят хорошо выглядеть. Чтобы найти мастеров, которые выполнят
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