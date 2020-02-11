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Сергей Рутенко на катарском Дне спорта в Беларуси: обе стороны очень много вкладывают в спорт
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Второй вторник февраля – Национальный день спорта в Катаре. В этот день все жители страны выходят на спортивные арены и площадки и приобщаются к здоровому образу жизни. В Беларуси также поддерживают эту идею, и неслучайно катарский День спорта пришел в Минск, сообщили в программе «СТВ-спорт».
Государство Катар расположено на северо-восточной части Аравийского полуострова. В 2022 году здесь пройдет чемпионат мира по футболу. Впрочем, не только поэтому Катар можно назвать спортивной страной. Каждый месяц в этом государстве проходят десятки международных стартов.
Беларусь – центр Европы. Спортивной державой по праву можно назвать и ее. Чемпионат мира по хоккею, II Европейские игры и многие другие турниры принимала наша страна, а белорусские атлеты снискали мировую славу в самых разных соревнования. К слову, и катарские стадионы и помосты наши ребята знают очень хорошо.
Сергей Рутенко, заслуженный мастер спорта по гандболу:
День спорта в Катаре празднуют с 2012 года во второй вторник февраля. В стране объявляется официальный выходной, и все жители страны, включая эмира и его семью, устремляются на спортивные арены и площадки. Жизнь в этот день кипит исключительно в спортивном русле, начиная от олимпийских видов спорта и заканчивая самыми непредсказуемыми состязаниями.
Если решите побывать на таком фестивале, достаточно сесть на самолет и через 8,5 часа, правда, с одной пересадкой, оказаться в Дохе.
Катарский День спорта пришел и в Беларусь. Можно попробовать себя в игре в дартс, на теннисных кортах и в сквоше, а также покрутить педали велотренажера и, конечно, сыграть партию в бадминтон.
Абдулазис Аль-Кувари, первый секретарь посольства Государства Катар в Республике Беларусь:
Гости праздника отмечали, что на белорусских объектах День спорта Катара по-особенному хорош.
Халед Орайкат, Чрезвычайный и Полномочный посол Государства Палестина в Республике Беларусь:
Абу-Бекир Шабанович, главный муфтий Беларуси:
«В здоровом теле здоровый дух» – эта нехитрая фраза понятна всем в мире. Спорт и физкультура – эликсир долголетия 21 века, и можете не сомневаться.
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Новости Беларуси. Второй вторник февраля – Национальный день спорта в Катаре. В этот день все жители страны выходят на спортивные арены и площадки и приобщаются к...
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