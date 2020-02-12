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«Можем сыграть классно на блоке». Волейбольная команда «Минчанка-2» о подготовке к финалу Молодежной лиги
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка-2» завершила предварительный этап Молодежной лиги-2020 на первом месте турнирной таблицы, сообщили в программе «СТВ-спорт».
На днях девушки вернулись с выездной серии и уже стали готовиться к финалу. Для наших волейболисток этот сезон – второй в российском чемпионате. В свой дебютный год белоруски остановились на 9 строчке турнирной таблицы.
Ирина Филистович, игрок ВК «Минчанка-2»:
С этого сезона своим мастерством с подрастающим поколением делится именитая белорусская волейболистка Ольга Пальчевская. Для трехкратной чемпионки страны, двукратной обладательницы Кубка Беларуси и победительницы Кубка Вызова этот сезон стал дебютным в тренерской карьере.
Ольга Пальчевская, тренер ВК «Минчанка-2»:
Сейчас «Минчанка-2» усиленно готовится к играм финального этапа. Кто достанется белорускам в соперницы, пока неизвестно.
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«Можем сыграть классно на блоке». Волейбольная команда «Минчанка-2» о подготовке к финалу Молодежной лиги
Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка-2» завершила предварительный этап Молодежной лиги-2020 на первом месте турнирной таблицы, сообщили в программе «СТВ-спорт»....
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