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«Можем сыграть классно на блоке». Волейбольная команда «Минчанка-2» о подготовке к финалу Молодежной лиги

12.02.2020 00:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка-2» завершила предварительный этап Молодежной лиги-2020 на первом месте турнирной таблицы, сообщили в программе «СТВ-спорт».

«Можем сыграть классно на блоке». Волейбольная команда «Минчанка-2» о подготовке к финалу Молодежной лиги

На днях девушки вернулись с выездной серии и уже стали готовиться к финалу. Для наших волейболисток этот сезон – второй в российском чемпионате. В свой дебютный год белоруски остановились на 9 строчке турнирной таблицы.

«Можем сыграть классно на блоке». Волейбольная команда «Минчанка-2» о подготовке к финалу Молодежной лиги

Ирина Филистович, игрок ВК «Минчанка-2»:
Мы этот сезон начали хорошо. К нам, конечно же, добавились новые девочки. Мы с ними сыгрались уже. Мы можем сыграть классно на блоке, в нападении, в атаке.

«Можем сыграть классно на блоке». Волейбольная команда «Минчанка-2» о подготовке к финалу Молодежной лиги

С этого сезона своим мастерством с подрастающим поколением делится именитая белорусская волейболистка Ольга Пальчевская. Для трехкратной чемпионки страны, двукратной обладательницы Кубка Беларуси и победительницы Кубка Вызова этот сезон стал дебютным в тренерской карьере.

«Можем сыграть классно на блоке». Волейбольная команда «Минчанка-2» о подготовке к финалу Молодежной лиги

Ольга Пальчевская, тренер ВК «Минчанка-2»: 
Тренерская работа все-таки отличается от действий игрока  как я бы, например, вела себя, подготавливалась. С другой стороны, длительный опыт в карьере игровой, наверное, немного сейчас мне помогает.

«Можем сыграть классно на блоке». Волейбольная команда «Минчанка-2» о подготовке к финалу Молодежной лиги

Сейчас «Минчанка-2» усиленно готовится к играм финального этапа. Кто достанется белорускам в соперницы, пока неизвестно.

Люди в материале: Ирина Филистович
 
 
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Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка-2» завершила предварительный этап Молодежной лиги-2020 на первом месте турнирной таблицы, сообщили в программе «СТВ-спорт»....
 
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