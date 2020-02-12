Частная «панелька»: сколько стоит построить дом из мапидовских панелей под Минском. Смета

Источник материала: Tut.by

Крупные домостроительные комбинаты не единожды заявляли о готовности строить частные дома из сборного железобетона. Мыслят масштабно: индустриальным способом хотят застраивать целые районы индивидуальной застройки типовыми панельными домами. Но все это только перспективы и планы. Однако идея не осталась без внимания — нашлись и частные компании, которые из обыкновенных мапидовских панелей уже строят сравнительно недорогие дома. Как они выглядят и сколько стоят под ключ — в нашем материале.





Проект для жизни

Этот дом из сборного железобетона сейчас достраивают в молодом садовом товариществе в 20 километрах от Минска. Он одноэтажный, общая площадь — 113 м², по проекту «Финнмарк». Планировка проста и удобна: большая гостиная, совмещенная с кухней и выходом на большую террасу, три спальни. Нашлось место для котельной, ванной комнаты и дополнительного санузла.



Планировка дома по проекту «Финнмарк». Фото: dtb.by

Снаружи дома уже все готово для чистовой отделки, но владелец дожидается весны: для отделки фасада декоративной штукатуркой погода не подходит.

Внутри можно приступать к чистовой отделке: уже спрятаны трубы теплого пола, радиаторы расставлены под окнами в комнатах.

Частная «панелька»

Отметим, что панели никак не выдают себя ни снаружи, ни изнутри — собраны они в единое целое, без видимых швов. Поверхности стен ровные: после прокладки электрокабеля в штробы их заделывают и можно шпатлевать, без дополнительного оштукатуривания.





— Панели мы используем стандартные, из ассортимента продукции МАПИДа, — рассказывает руководитель компании ДТБ Кирилл Заворотынский. — Несмотря на то, что все панели типовые, у проектировщика есть возможность сделать что-то интересное. Номенклатура плит очень широкая, поэтому из них можно собрать практически все что угодно. Например, в одной и той же стандартной панели может быть оконный проем разных размеров — как под стандартные окна, так и под большие, в том числе для окон в пол. Из этих типовых изделий мы разработали несколько проектов, которые и выглядят хорошо, и собираются без проблем. Отмечу, что из одних и тех же панелей можно построить разные по внешнему виду и планировкам дома. Там, где нет возможности применить заводское изделие, мы используем мелкоштучные материалы. Например, фронтоны этого дома сложены из керамзитобетона.





Стоит отметить, что стены из сборного железобетона нет необходимости дополнительно утеплять. Внутри панелей находится 160 мм пенопласта, толщина стены составляет 300 мм. Сопротивление теплопередаче конструкции наружных стен равно 4,2 м2 С/ВТ, что больше существующих нормативных характеристик.

Сколько стоит панель построить?

Стоимость дома на этом этапе составляет 108 045 тысяч рублей. Давайте разбираться, из чего складывается эта цена.

Устройство фундамента обошлось в 18 300 рублей — столько стоили монолитный железобетонный ростверк по буронабивным сваям (41 штука) и земляные работы.





Работы по устройству вводов инженерных сетей (разводка черновой канализации, ввод электричества и воды под фундаментом, контур заземления) стоили 1,2 тысячи рублей.

Обратная засыпка фундамента ПГС с послойным уплотнением и бетонный черновой пол обошлись еще в 3 тысячи рублей.





Стены — трехслойные панели для внешних стен и однослойные для внутренних несущих. Вы удивитесь, но это не самая дорогая часть дома. Все панели с доставкой обошлись в 15 тысяч рублей. Доставка — панелевозами, весь домокомплект уместился на трех машинах. Разгружал и устанавливал панели на фундамент согласно проекту один автокран — стены собрали всего за два дня. Работы по монтажу панелей и устройству стыков стоили 5 тысяч рублей.











Гостиная

Не все перегородочные стены из заводских панелей — некоторые из керамзитобетонных блоков. Из них же сложена вентшахта в котельной. Это стоило 2,4 тысячи рублей. Фронтоны тоже из блоков: таких панелей у производителя нет. Они с утеплением и отделкой обошлись в 2,8 тысячи рублей.

У владельца дома было два варианта: делать поверху стен монолитный обвязочный пояс с монтажом деревянного перекрытия или монолитное перекрытие. Он выбрал второй, хоть он и дороже.



Спальня

Устройство монолитного перекрытия потянуло на 11 тысяч рублей. За эту сумму строители отлили сплошную монолитную плиту толщиной 160 мм, армированную двумя арматурными сетками диаметром 10 мм.

В качестве утепления использовался экструдированный пенополистирол толщиной 150 мм. Утепление перекрытия стоило 3,5 тысячи рублей.

Крыша у дома простая двускатная с классической стропильной системой. В качестве кровельного материала использовалась металлочерепица известного производителя. Вся крыша, включая водосточную систему, обошлась в 17,2 тысячи рублей.

К окнам у заказчика были повышенные требования по энергоэффективности. Выбрали оптимальный вариант — двухкамерный энергосберегающий стеклопакет толщиной 40 мм и профиль ПВХ 70 мм. Они обошлись в 4,5 тысячи рублей. Самая дорогая оконная система установлена в гостиной — это распашные окна двери на террасу. Отметим, что у МАПИДа панелей с такими широкими проемами нет, поэтому проектировщики пошли на маленькую хитрость — выставили две стандартные панели с разрывом под размеры дверей. Над образовавшимся проемом одновременно с перекрытием залили и утеплили монолитную балку. В итоге выглядит все однородно.





Входная дверь теплая — металлическая трехконтурная толщиной 100 мм — 650 рублей.

Снаружи сделали утепленную бетонную отмостку по периметру дома, утеплен фундамент. Если добавить работы и материалы по устройству террасы и крыльца — получим еще 6 тысяч рублей.

Инженерные коммуникации

Газ в товариществе появится только в отдаленной перспективе, поэтому отопление будет электрическим или от твердотопливного котла. В любом случае система будет водяной — по всему дому выполнено устройство теплых полов, под окнами смонтированы радиаторы. По большому счету, владельцу остается установить котел и подключить к смонтированной системе.



Ванная комната



Ввод электричества в дом



Теплые полы

Устройство теплых полов и установка радиаторов обошлись в 5145 рублей. Устройство чистовых полов с утеплением экструдированным пенополистиролом толщиной 80 мм и устройством стяжки толщиной 70 мм стоили еще 3255 рублей.

Дополнительно на границе участка смонтировали септик за 2415 рублей. Владельцу перед чистовой отделкой предстоят еще электромонтажные работы.

Общая стоимость за все выполненные работы на объекте с учетом общехозяйственных расходов составила 108 045 белорусских рублей (956 рублей за метр квадратный). Дополнительно владельцу предстоит потратиться на фасадную штукатурку, электрику и чистовую отделку.

Выводы

Очевидные плюсы панельного дома — скорость возведения. Его реально сдать в эксплуатацию за один строительный сезон. Проекты могут быть с различными планировками — в один этаж, два. Это может быть дом как с классической скатной кровлей, так и с плоской.

Внутренние и внешние поверхности панельных стен готовы к чистовой отделке (полностью штукатурных работ не избежать: некоторые перегородки складываются из блоков). Монолитное перекрытие при минимальной очистке от наплывов готово к чистовой отделке — можно не тратиться на гипсокартон или натяжные потолки.





Цена на дом высокой степени готовности по сравнению со стоимостью новых квартир — еще один плюс. Это оптимальная ценовая категория для тех, кто претендует на господдержку при строительстве по указу № 240.

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Что в минусах? Чистовая высота на первом этаже от пола до потолка составляет 2,7 метра — она обусловлена размерами панели. Высота второго этажа, собранная из таких же панелей, будет еще меньше — 2,5 метра.

Для доставки панелей необходим крупногабаритный транспорт и подъемный кран для монтажа. Поэтому построить дом там, где нет подъездного пути, будет невозможно.

МАПИД не производит панели, «заточенные» под индивидуальные дома (хотя имеет возможность), что несколько ограничивает возможности проектировщиков. Впрочем, при грамотном подходе интересные проекты получаются и из типовых панелей, применяемых в многоэтажном строительстве.