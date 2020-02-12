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Донорство в Беларуси хотят сделать безвозмездным

12.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сдай кровь и не требуй денег. В Беларуси планируют довести безвозмездное донорство до 100% случаев. Новый законопроект обсудили депутаты Палаты представителей и медики, сообщает телеканал «МИР 24».

Документ будет мотивировать добровольцев. В частности, для них расширят социальный пакет. Пока в стране не берут деньги только треть доноров.

«Доноры, которые мотивированы сдавать добровольно и безвозмездно, считаются самыми безопасными. Безвозмездное донорство – это не бесплатное донорство. Государство обеспечивает охрану здоровья донора, например, освобождение от работы в день донации. Мы впервые планируем введение для безвозмездных доноров компенсационной выплаты. Четко будет прописано, выплаты под что – на питание в междонатационный период», – рассказал главный внештатный трансфузиолог Министерства здравоохранения Беларуси Федор Карпенко.

За последние пять лет число доноров крови в Беларуси выросло более чем на 15 тысяч. В 2019 году заготовили максимальное количество компонентов крови за всю современную историю страны.



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Для людей, жертвующих свою кровь и органы, расширят социальный пакет. Пока в стране не берут деньги только треть доноров.
 
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