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Донорство в Беларуси хотят сделать безвозмездным
12.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сдай кровь и не требуй денег. В Беларуси планируют довести безвозмездное донорство до 100% случаев. Новый законопроект обсудили депутаты Палаты представителей и медики, сообщает телеканал «МИР 24».
Документ будет мотивировать добровольцев. В частности, для них расширят социальный пакет. Пока в стране не берут деньги только треть доноров.
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Для людей, жертвующих свою кровь и органы, расширят социальный пакет. Пока в стране не берут деньги только треть доноров.
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