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Квартира – с любовью! В столичном комплексе «Минск Мир» – акция ко Дню Святого Валентина
12.02.2020 07:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
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День влюбленных все ближе! Этот праздник принято отмечать знаками внимания и любви к тем, кто нам действительно дорог. И эта традиция важна, даже если подарок чисто символический – в виде букета цветов или коробочки конфет. Но в этом году День Святого Валентина можно отметить особенно ярко – так, что вашим любимым это запомнится на всю жизнь!
Ведь ко Дню влюбленных в столичном комплексе
При покупке квартиры в домах
Дом «Пекин»
Дом «Сидней Люкс»
Дом «Нью-Йорк»
Дом «Сан-Франциско»
Дом «Гонконг»
Дом «Токио»
Дом «Александрия»
Многофункциональный комплекс
Расположенный в непосредственной близости от центра столицы,
«Минск Мир» – самый масштабный комплекс в Европе
Влюбленные мечтают, что в их семьях зазвенит детский смех. И в
Квартал «Чемпионов»
Квартал «Северная Америка»
Квартал «Азия»
Квартал «Африка»
Появится и вся остальная необходимая для комфортной жизни инфраструктура – на территории комплекса разместятся детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны.
Любимым местом для покупок и отдыха многих жителей столицы станет новый крупный торгово-развлекательный центр – «Мара Молл». Он будет выделяться не только своей необычной и современной архитектурой, но и тем, насколько интересно здесь будет пролетать время – откроются лучшие магазины, богатейший фудкорт, появятся развлечения на любой вкус. А уж подобрать подарки на День всех влюбленных здесь будет проще простого!
А деловое сердце комплекса – Международный финансовый центр Minsk World, который должен стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Так что, вполне возможно, многие жители комплекса «Минск Мир» в будущем смогут ходить на свою престижную работу пешком. А кто-то, возможно, повстречает в офисах центра и свою любовь!
Международный финансовый центр Minsk World
Проследить в онлайн-режиме, как продвигается строительство комплекса «Минск Мир», можно
Каждый квартал комплекса «Минск Мир» имеет свои особенности. Например, в кварталах
Школа с огромным стадионом и спортивным городком в квартале «Чемпионов»
Но у всех кварталов комплекса
Прежде всего, это отличная транспортная инфраструктура – отсюда действительно легко добраться в любую точку города. Через комплекс пройдет третья линия метро, и для жителей будут доступны сразу две новые станции! Появятся здесь и остановки наземного транспорта, маршруты которого будут удобно вписаны в инфраструктуру жилого комплекса. А главное – до площади Независимости отсюда пять минут на машине, а улица Кижеватова – самый быстрый выезд на МКАД!
Отличная транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города
Все кварталы – чистые, зеленые, с ландшафтным дизайном, деревьями и кустарниками. У каждого дома – детские игровые городки и зоны отдыха, а также спортивные площадки.
Детские игровые городки и зоны отдыха, а также спортивные площадки у каждого дома
В комплексе планируется разбить современный красивый парк площадью 10 гектаров. Прохлада зелени, возможность погулять с ребенком по дорожкам городского сада и назначить романтическое свидание на дальней аллее – такие замечательные перспективы обрадуют жителей комплекса всех возрастов! И для каждого квартала, по сути, парк будет в шаговой доступности.
Еще одна приятная особенность – все кварталы комплекса будут связаны единой сетью велодорожек. Спокойная вечерняя велопрогулка или интенсивная утренняя тренировка – для любителей байков здесь будут созданы все условия!
Внутренние дворы кварталов, как это принято в комплексе «Минск Мир», будут свободны от движения машин. Автовладельцы и их гости смогут разместить свои машины на открытых парковках по периметру или в паркингах. К слову,
Действующий девятиуровневый крытый паркинг
И, конечно же, социальные объекты шаговой доступности тоже будут присутствовать в каждом квартале. Во всем комплексе предусмотрено возведение большого количества коммерческих помещений, которые будут располагать в том числе на первых этажах жилых зданий. Так что магазины и бары, студии красоты и кабинеты стоматологии, спортивные залы и туристические офисы появятся буквально рядом с домом, в каком бы квартале не поселиться!
В каком доме выбрать квартиру? В
Выбор широк, но главное, что у всех домов, которые строятся в комплексе
Покупатели прежде всего обращают внимание на то, что все квартиры – свободной планировки. Никто не диктует расположение комнат, никто не возводит лишних стен и дверей – хозяева квартир сами решают, как обустроить жилое пространство на свой вкус. И это очень важное преимущество организации современного жилого пространства.
Еще одна уникальная особенность – прекрасная инсоляция каждого помещения. Панорамное остекление, застекленные лоджии, балконы и террасы, французские окна – все сделано для того, чтобы запустить в квартиры как можно больше света и солнца!
Все квартиры с панорамными окнами и застекленными лоджиями
Все стеклопакеты – от ведущих мировых производителей. Нижние секции панорамных окон – из небьющегося стекла, на всех открывающихся створках – детские замки безопасности. Широко применяется специальная тонировка стекол, которая украшает стеклянные фасады зданий.
Специальная тонировка стекол становится прекрасным барьером на пути ультрафиолета и одновременно украшает стеклянные фасады зданий
Все дома – просто «небоскребы» по минским меркам, до 25 этажей! Но любой этаж – не проблема, ведь в каждом подъезде – по три лифта ведущего мирового производителя компании OTIS. Бесшумные и скоростные, высокой грузоподъемности, они обеспечивают моментальный и комфортный подъем на любой этаж. А есть и совершенно эксклюзивные решения – панорамные лифты!
Во всех домах по три лифта ведущего мирового производителя компании OTIS
В доме «Нью-Йорк» жители будут каждый день с восторгом пользоваться панорамным лифтом!
Входные вестибюли – сквозные. Два выхода – на улицу и в зеленый двор обеспечивают особое удобство – не нужно обходить дом, чтобы попасть к машине или пойти погулять с ребенком в коляске.
В каждом доме – просторное дизайнерское лобби со стойкой консьержа, зоной ожидания и встречи гостей, санитарной комнатой с пеленальным столиком. В домах также обустраиваются байкбоксы и расширенные тамбуры для хранения колясок.
Лобби дома «Пекин»
Лобби дома «Сидней»
Лобби дома «Александрия»
Лобби дома «Сан-Франциско»
И в каждом дворе – детские и спортивные площадки, а также зоны спокойного отдыха с лавочками и ландшафтным дизайном.
Детские и спортивные площадки в каждом дворе, а также зоны спокойного отдыха с лавочками и ландшафтным дизайном
Согласитесь, описания домов и кварталов соблазнительны. И самое главное – эти квартиры есть возможность приобрести для большинства белорусских семей со стабильным доходом! Об этом позаботился застройщик, для которого одна из важнейших целей – сделать доступным собственное жилье для всех белорусских семей!
Значительные дополнительные вложения в строительство со стороны инвесторов компании позволили сохранить и улучшить наиболее привлекательный инструмент – уникальную длительную беспроцентную рассрочку от застройщика. В комплексе «Минск Мир» она предоставляется до десяти лет. Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора! Правда, требуется первый взнос, но к каждому покупателю у компании индивидуальный подход, и даже отсутствие достаточных средств на первый взнос не станет проблемой. Например, кредит от банка партнера до 40 тысяч рублей - без справок и поручителей, который можно оформить в офисе продаже застройщика.
Менеджеры отдела продаж помогут найти наиболее подходящий для каждого вариант покупки в рассрочку. Ведь цены квадратного метра в самых популярных домах именно сейчас акционные!
Акция ко Дню влюбленных – это существенные и очень приятные скидки для тех, кто хотел бы приобрести собственную столичную квартиру. Но ее подлинный смысл гораздо глубже. Ведь правду говорят – с милым рай в шалаше. Но все же в собственной квартире Эдем расцветает особыми, неповторимыми красками. Это своя территория, где мужчина, наконец, может быть сильным, самостоятельным и нежным, а женщина – заботливой, любящей и мудрой. Семью скрепляет не только романтика любящих сердец, но и надежные стены собственного дома. Стены, в которых расти детям. И которые можно завещать внукам как разумную и выгодную инвестицию в город будущего!
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ИООО «Дана Астра»
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