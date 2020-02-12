Источник материала: Виртуальный Брест

Минск Мир» – акция ко Дню Святого Валентина" alt="Квартира – с любовью! В столичном комплексе «Минск Мир» – акция ко Дню Святого Валентина" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/02/1581482404861450.jpg">



День влюбленных все ближе! Этот праздник принято отмечать знаками внимания и любви к тем, кто нам действительно дорог. И эта традиция важна, даже если подарок чисто символический – в виде букета цветов или коробочки конфет. Но в этом году День Святого Валентина можно отметить особенно ярко – так, что вашим любимым это запомнится на всю жизнь!

Ведь ко Дню влюбленных в столичном комплексе «Минск Мир» проходит праздничная акция – на квартиры в определенных домах установлены приятные скидки от цены продажи в рассрочку. Вы значительно сэкономите, приобретая квартиру во время действия акции!

При покупке квартиры в домах «Пекин» и «Сидней Люкс» квартала «Чемпионов» , «Нью-Йорк» и «Сан-Франциско» в квартале «Северная Америка» , «Гонконг» и «Токио» в квартале «Азия» и «Александрия» в квартале «Африка» можно получить приятную скидку. Специально к празднику снижена стоимость от цены продажи в длительную рассрочку – пусть семьи, в которых живет любовь, получать чуть больше возможностей для осуществления главной совместной мечты – о собственном жилье! Семейные ценности – один из важнейших приоритетов компании «Дана Холдингз». Именно поэтому специальная акция была приурочена ко Дню Святого Валентина.





Дом «Пекин»





Дом «Сидней Люкс»





Дом «Нью-Йорк»





Дом «Сан-Франциско»





Дом «Гонконг»





Дом «Токио»





Дом «Александрия»

Многофункциональный комплекс «Минск Мир» , который строится по принципу «город в городе», предполагает, что все необходимое для комфортной и счастливой жизни жители будут иметь, что называется, под рукой.

Расположенный в непосредственной близости от центра столицы, «Минск Мир» получил награду EuropaProperty как самый масштабный многофункциональный комплекс Европы .





«Минск Мир» – самый масштабный комплекс в Европе

Влюбленные мечтают, что в их семьях зазвенит детский смех. И в «Минск Мире» для семей с детьми создаются все условия – в каждом квартале комплекса будут располагаться или детский сад, или школа.





Квартал «Чемпионов»





Квартал «Северная Америка»





Квартал «Азия»





Квартал «Африка»

Появится и вся остальная необходимая для комфортной жизни инфраструктура – на территории комплекса разместятся детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны.

Любимым местом для покупок и отдыха многих жителей столицы станет новый крупный торгово-развлекательный центр – «Мара Молл». Он будет выделяться не только своей необычной и современной архитектурой, но и тем, насколько интересно здесь будет пролетать время – откроются лучшие магазины, богатейший фудкорт, появятся развлечения на любой вкус. А уж подобрать подарки на День всех влюбленных здесь будет проще простого!

А деловое сердце комплекса – Международный финансовый центр Minsk World, который должен стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Так что, вполне возможно, многие жители комплекса «Минск Мир» в будущем смогут ходить на свою престижную работу пешком. А кто-то, возможно, повстречает в офисах центра и свою любовь!





Международный финансовый центр Minsk World

Проследить в онлайн-режиме, как продвигается строительство комплекса «Минск Мир», можно с помощью видео-тура на сайте застройщика .

Каждый квартал комплекса «Минск Мир» имеет свои особенности. Например, в кварталах «Африка» и «Азия» будут располагаться детские сады с бассейнами, в квартале «Чемпионов» –школа с огромным стадионом и спортивным городком, а в квартале «Северная Америка» - сразу две современные школы с прекрасным стадионом, турниками и тренажерами.





Школа с огромным стадионом и спортивным городком в квартале «Чемпионов»

Но у всех кварталов комплекса «Минск Мир» есть и очень много общего!

Прежде всего, это отличная транспортная инфраструктура – отсюда действительно легко добраться в любую точку города. Через комплекс пройдет третья линия метро, и для жителей будут доступны сразу две новые станции! Появятся здесь и остановки наземного транспорта, маршруты которого будут удобно вписаны в инфраструктуру жилого комплекса. А главное – до площади Независимости отсюда пять минут на машине, а улица Кижеватова – самый быстрый выезд на МКАД!





Отличная транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Все кварталы – чистые, зеленые, с ландшафтным дизайном, деревьями и кустарниками. У каждого дома – детские игровые городки и зоны отдыха, а также спортивные площадки.









Детские игровые городки и зоны отдыха, а также спортивные площадки у каждого дома

В комплексе планируется разбить современный красивый парк площадью 10 гектаров. Прохлада зелени, возможность погулять с ребенком по дорожкам городского сада и назначить романтическое свидание на дальней аллее – такие замечательные перспективы обрадуют жителей комплекса всех возрастов! И для каждого квартала, по сути, парк будет в шаговой доступности.

Еще одна приятная особенность – все кварталы комплекса будут связаны единой сетью велодорожек. Спокойная вечерняя велопрогулка или интенсивная утренняя тренировка – для любителей байков здесь будут созданы все условия!

Внутренние дворы кварталов, как это принято в комплексе «Минск Мир», будут свободны от движения машин. Автовладельцы и их гости смогут разместить свои машины на открытых парковках по периметру или в паркингах. К слову, первый в комплексе «Минск Мир» девятиуровневый крытый паркинг , способный принять до 800 автомобилей, начал свою работу минувшей осенью.





Действующий девятиуровневый крытый паркинг

И, конечно же, социальные объекты шаговой доступности тоже будут присутствовать в каждом квартале. Во всем комплексе предусмотрено возведение большого количества коммерческих помещений, которые будут располагать в том числе на первых этажах жилых зданий. Так что магазины и бары, студии красоты и кабинеты стоматологии, спортивные залы и туристические офисы появятся буквально рядом с домом, в каком бы квартале не поселиться!

В каком доме выбрать квартиру? В «Нью-Йорке» с панорамным лифтом и зеркальным фасадом или в пятисекционном «Пекине» ? А может, в «Александрии» , фасад которой венчают лучи Александрийского маяка? Или в «Сиднее Люкс» , который больше всего похож на прибрежный морской отель?

Выбор широк, но главное, что у всех домов, которые строятся в комплексе «Минск Мир» , есть общие черты, которые сделают жизнь в этих зданиях особенно уютной и комфортной.

Покупатели прежде всего обращают внимание на то, что все квартиры – свободной планировки. Никто не диктует расположение комнат, никто не возводит лишних стен и дверей – хозяева квартир сами решают, как обустроить жилое пространство на свой вкус. И это очень важное преимущество организации современного жилого пространства.

Еще одна уникальная особенность – прекрасная инсоляция каждого помещения. Панорамное остекление, застекленные лоджии, балконы и террасы, французские окна – все сделано для того, чтобы запустить в квартиры как можно больше света и солнца!













Все квартиры с панорамными окнами и застекленными лоджиями

Все стеклопакеты – от ведущих мировых производителей. Нижние секции панорамных окон – из небьющегося стекла, на всех открывающихся створках – детские замки безопасности. Широко применяется специальная тонировка стекол, которая украшает стеклянные фасады зданий.









Специальная тонировка стекол становится прекрасным барьером на пути ультрафиолета и одновременно украшает стеклянные фасады зданий

Все дома – просто «небоскребы» по минским меркам, до 25 этажей! Но любой этаж – не проблема, ведь в каждом подъезде – по три лифта ведущего мирового производителя компании OTIS. Бесшумные и скоростные, высокой грузоподъемности, они обеспечивают моментальный и комфортный подъем на любой этаж. А есть и совершенно эксклюзивные решения – панорамные лифты!









Во всех домах по три лифта ведущего мирового производителя компании OTIS





В доме «Нью-Йорк» жители будут каждый день с восторгом пользоваться панорамным лифтом!

Входные вестибюли – сквозные. Два выхода – на улицу и в зеленый двор обеспечивают особое удобство – не нужно обходить дом, чтобы попасть к машине или пойти погулять с ребенком в коляске.

В каждом доме – просторное дизайнерское лобби со стойкой консьержа, зоной ожидания и встречи гостей, санитарной комнатой с пеленальным столиком. В домах также обустраиваются байкбоксы и расширенные тамбуры для хранения колясок.





Лобби дома «Пекин»





Лобби дома «Сидней»





Лобби дома «Александрия»





Лобби дома «Сан-Франциско»

И в каждом дворе – детские и спортивные площадки, а также зоны спокойного отдыха с лавочками и ландшафтным дизайном.









Детские и спортивные площадки в каждом дворе, а также зоны спокойного отдыха с лавочками и ландшафтным дизайном

Согласитесь, описания домов и кварталов соблазнительны. И самое главное – эти квартиры есть возможность приобрести для большинства белорусских семей со стабильным доходом! Об этом позаботился застройщик, для которого одна из важнейших целей – сделать доступным собственное жилье для всех белорусских семей!

Значительные дополнительные вложения в строительство со стороны инвесторов компании позволили сохранить и улучшить наиболее привлекательный инструмент – уникальную длительную беспроцентную рассрочку от застройщика. В комплексе «Минск Мир» она предоставляется до десяти лет. Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора! Правда, требуется первый взнос, но к каждому покупателю у компании индивидуальный подход, и даже отсутствие достаточных средств на первый взнос не станет проблемой. Например, кредит от банка партнера до 40 тысяч рублей - без справок и поручителей, который можно оформить в офисе продаже застройщика.

Менеджеры отдела продаж помогут найти наиболее подходящий для каждого вариант покупки в рассрочку. Ведь цены квадратного метра в самых популярных домах именно сейчас акционные!

Более выгодными для покупателей также стали условия кредитования от банков-партнеров – это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. По программе Беларусбанка ставка по кредиту составит 4,99% в первый год и 10% – на второй и третий год. А по программе БПС-Сбербанка на первые два года ставка составит 6,99%.

Акция ко Дню влюбленных – это существенные и очень приятные скидки для тех, кто хотел бы приобрести собственную столичную квартиру. Но ее подлинный смысл гораздо глубже. Ведь правду говорят – с милым рай в шалаше. Но все же в собственной квартире Эдем расцветает особыми, неповторимыми красками. Это своя территория, где мужчина, наконец, может быть сильным, самостоятельным и нежным, а женщина – заботливой, любящей и мудрой. Семью скрепляет не только романтика любящих сердец, но и надежные стены собственного дома. Стены, в которых расти детям. И которые можно завещать внукам как разумную и выгодную инвестицию в город будущего!

Все подробности по условиям покупки квартир по праздничной акции ко Дню влюбленных можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Любовь действует! И помогает осуществить мечты о собственном доме!

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