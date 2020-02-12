От вокзала до Дроздов. Что открывается из окна «видовых» квартир и влияет ли это на цену

Источник материала: Tut.by

Квартиры с живописной картинкой за окном риелторы называют «видовыми». В объявлениях этот параметр указывают часто. При краткосрочной аренде это просто приятное дополнение к отдыху, а при продаже для застройщиков — способ заработать на последних этажах.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Примеры «видовых» квартир мы выбрали с сервиса airbnb, где сдают жилье посуточно, — такие варианты на рынке не исчезнут на следующий день. В отзывах есть подобные комментарии: «Вид с балкона — обалденный».

Район Немиги с видом на Старый город

Обещаниями на фото и реальным видом остались довольны арендаторы квартиры в доме на улице Немиге, 8. Квартиру с хорошим ремонтом и одной спальней здесь сдают за 50 долларов в сутки. Других жилых «видовых» высоток с такой же красотой за окном в этом районе не найдешь.









А неподалеку из стильной большой квартиры в «доме Чижа», рассчитанной на трех гостей, открывается отличный вид на Свислочь и проспект Победителей. Кроме того, в аренду входят и два места на парковке при комплексе. Ночь в квартире хозяйка оценивает в 200 долларов.









Но есть и вариант дешевле, без консьержа и парковочных мест. Рядом с комплексом «У Троицкого» в советском элитном доме «Панорама» на Сторожевской, 8 в хорошем состоянии сдают «двушку» за 31 доллар в сутки.









Район вокзала и Карла Маркса — милые балкончики

Квартиры с видом на вокзал расположены в башнях «Ворот Минска». «Двушку» с отличным ремонтом и огромным количеством положительных отзывов здесь предлагают снять за 32 доллара за ночь. В объявлении сказано: «Огромные окна позволяют любоваться великолепным видом на город». К этому комментарию прилагается такое фото.





Другие «двушки» в домах на Кирова можно арендовать и в пределах 27 долларов за ночь, с таким же видом на ж/д вокзал. Но в домах в этом месте, даже с окнами во двор, есть квартиры, которые сдают и за 40 евро (из расчета на четырех человек и с хорошим ремонтом).

Продвигаясь к центру через Карла Маркса, замечаем цены в пределах 35−48 долларов в сутки за жилье. Есть и люкс-варианты, но мы обращаем внимание на милые балкончики. Например, квартиру с отличным ремонтом, тремя спальнями и таким видом для семерых гостей тут сдают за 53 доллара. Под квартирой — кафе «Грюнвальд».





Вид из окна в этом же районе, но в более бюджетном варианте обойдется в 26 долларов. Правда, квартира без современного ремонта: на стенах еще старые обои, а на полу — деревянный паркет.

«Почувствовал себя номенклатурным партийным работником времен социализма», — сказал один из остановившихся здесь туристов. А вот балкончики клиентов порадовали.





Проспект Независимости и площадь Победы с Вечным огнем

А вот в самом центре города за угловую комнату в квартире с хозяйкой и с видом на Октябрьскую площадь просят 24 доллара. Окна выходят не только на проспект, в обзор еще попадают сквер и Купаловский театр.









«Двушку» (на этот раз без хозяев) с хорошим ремонтом в этом же доме сдают за 33 доллара в сутки. Отсюда видны проспект Независимости и Октябрьская площадь.





А на площади Победы можно снять одну из квартир у селебрити.

Скромная «двушка» на четырех гостей будет стоить 24 доллара в сутки. А вот фешенебельные двухкомнатные апартаменты, также рассчитанные на четверых, можно снять уже за 59 долларов. Вид из обеих квартир — на сквер возле парка Горького.





Проспект Победителей и вид на Дрозды

В живописном районе с видом на водохранилище Дрозды мы видели, наверное, самые дорогие квартиры на сутки. Многие презентуют здесь жилье с формулировкой: «Дом расположен в экологически чистом и престижном микрорайоне Лебяжий».

Но для примера мы обошли стороной люксовые варианты с джакузи и богатым интерьером и остановились на «двушке» на четырех гостей. Квартиру с новым хорошим ремонтом без изысков сдают за 30 долларов в сутки. Из окна видно водохранилище.

Варианты дороже достигают и 70 долларов в сутки.





Влияет ли красивый вид на стоимость жилья

С аналитиком агентства недвижимости «Твоя столица» Андреем Чернышевым мы обсудили, влияет ли вид из окна на стоимость квартир.

Что касается арендного жилья на короткий срок, здесь при формировании цены важную роль играет местоположение и наличие стандартных потребительских качеств.

— Но если квартира на сутки располагается на проспекте Победителей с видом на водохранилище, то у такого жилья есть потенциал на клиентов с достатком, которые ценят внешний вид из окна и понимают, что заплатили за созерцание, — говорит аналитик.

Что касается продажи, тут четкой формулы тоже нет. Каждый продавец на рынке формирует цену, исходя из разных аргументов. Главный — это местоположение квартиры в хорошем районе с доступным транспортом. Этот фактор существенно влияет на стоимость. Вид из окна — самое последнее, что может отразиться на цене квартиры.



Фото: realt.by

— Пример: есть улица Герасименко в Заводском районе, там цены на жилье — «средний минус» по городу. Несколько домов здесь соседствуют с зеленой зоной. Цены на квартиры, в которых окна выходят на этот маленький сквер, поднимаются. В домах, где другой вид из окна, квартиры продают по стандартным ценам для этого района, — объясняет Андрей Чернышев.

Аналитик высчитал, что вид за окном может прибавить 1−3% к стоимости. Это теоретический подсчет, на практике суммы могут отличаться.

За пример мы брали две идентичные квартиры (по площади и состоянию ремонта, расположенные в одном доме и на этажах, кроме первого и последнего). Но с разным видом из окна, когда одни жильцы смотрят в окна соседям, а другие — на кроны деревьев.

Но в большинстве случаев при покупке и продаже хороший вид из окна — это скорее приятный бонус.



Вид из окна новостройки на водохранилище Дрозды. Фото: realt.by

Впрочем, по нашим наблюдениям, для крупных застройщиков в Минске последние этажи «видовых» квартир — это возможность заработать. Например, компания «УНР 10» продает «квадрат» на десятом этаже новостройки возле станции метро «Михалово» на 50 долларов дороже остальных.

А в районе «Маяка Минска» в строящемся доме с видом на библиотеку и водоем «квадрат» небольшой «двушки» на втором этаже стоит 1505−1522 евро. Квадратный метр такой же квартиры, но на 24-м, обойдется в 1785 евро (цена без рассрочки). В итоге при 100%-ной предоплате квартира на втором этаже обойдется в 71 тысячу евро, а такая же на 24-м — в 84 тысячи евро.