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Нацбанк: доля вкладов в валюте ежеквартально снижается
12.02.2020 07:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Доля срочных вкладов в иностранных валютах ежеквартально снижается. Такие данные приводятся в ежеквартальном обследовании по программе "Знай своего клиента" (Know your client) по вкладам физлиц за IV квартал 2019 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Национального банка.
Доля вкладов в иностранных валютах за IV квартал 2019 года снизилась на 1,2 процентного пункта, а за год (с 1 января 2019 года) - на 5 процентных пунктов. При этом доля сбережений в иностранных валютах в общем объеме срочных банковских вкладов все же больше, чем в национальной, и составляет 71,7%.
В IV квартале продолжился рост доли безотзывных вкладов - 74,4% (на 1 октября 2019 года - 73,1%).
В среднем один вкладчик разместил на 1 января 2020 год в отзывный вклад - Br6,35 тыс., в безотзывный - Br11,99 тыс.
Основными вкладчиками среди физических лиц являются резиденты, которыми на 1 января 2020 года размещено Br18,14 млрд, или 98% от общего объема вкладов.
Среднестатистическим белорусским вкладчиком можно считать женщину в возрасте старше 55 лет, разметившую в банках Br8,59 тыс., и мужчину в возрасте от 26 до 60 лет, у которого в банках Br11,52 тыс.
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Доля срочных вкладов в иностранных валютах ежеквартально снижается. Такие данные приводятся в ежеквартальном обследовании по программе "Знай своего клиента"...
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