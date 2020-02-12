ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нацбанк: доля вкладов в валюте ежеквартально снижается

12.02.2020 07:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Доля срочных вкладов в иностранных валютах ежеквартально снижается. Такие данные приводятся в ежеквартальном обследовании по программе "Знай своего клиента" (Know your client) по вкладам физлиц за IV квартал 2019 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Национального банка.

Нацбанк: доля вкладов в валюте ежеквартально снижается

Доля вкладов в иностранных валютах за IV квартал 2019 года снизилась на 1,2 процентного пункта, а за год (с 1 января 2019 года) - на 5 процентных пунктов. При этом доля сбережений в иностранных валютах в общем объеме срочных банковских вкладов все же больше, чем в национальной, и составляет 71,7%.

В IV квартале продолжился рост доли безотзывных вкладов - 74,4% (на 1 октября 2019 года - 73,1%).

В среднем один вкладчик разместил на 1 января 2020 год в отзывный вклад - Br6,35 тыс., в безотзывный - Br11,99 тыс.

Основными вкладчиками среди физических лиц являются резиденты, которыми на 1 января 2020 года размещено Br18,14 млрд, или 98% от общего объема вкладов.

Среднестатистическим белорусским вкладчиком можно считать женщину в возрасте старше 55 лет, разметившую в банках Br8,59 тыс., и мужчину в возрасте от 26 до 60 лет, у которого в банках Br11,52 тыс.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Доля срочных вкладов в иностранных валютах ежеквартально снижается. Такие данные приводятся в ежеквартальном обследовании по программе "Знай своего клиента"...
 
Новости дня
Новости разные
 
От вокзала до Дроздов. Что открывается из окна «видовых» квартир и влияет ли это на цену
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.02.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика