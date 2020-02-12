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Система измерения телеаудитории заработает в Беларуси до конца года

12.02.2020 07:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Система измерения телеаудитории заработает в Беларуси до конца года
Фото из открытых источников

По словам министра, на совещании глава белорусского государства поручил создать в стране систему измерения телевизионной аудитории, сообщает БЕЛТА.

Отечественный медиаизмеритель будет решать задачи для всего рынка телевизионной рекламы и для всех телевизионных продуктов.

Какая именно компания займется созданием системы медиаизмерений, на совещании не обсуждалось. 

Система измерения телеаудитории заработает в Беларуси до конца года
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Об этом сообщил министр информации Александр Карлюкевич после совещания главы государства с руководителями ведущих государственных средств массовой информации.
 
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