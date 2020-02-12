«Только не они». В моду возвращаются заниженные джинсы

Источник материала: Tut.by

То, о чем вот уже два года предупреждали критики, свершилось: джинсы с заниженной талией снова входят в моду. Пока пользователи соцсетей паникуют по этому поводу, с ужасом вспоминая звезд начала 2000-х и их подражательниц, у которых из-под штанов вылезали стринги, дизайнеры выводят на подиумы моделей в брюках, которые едва держатся на тазовых костях, а иконы стиля советуют, как их носить, чтобы это не выглядело так же пошло, как 20 лет назад.

В моду возвращается самый противоречивый тренд 20-летней давности: критики провозглашают, что джинсы с заниженной талией снова обретают актуальность. Для того, чтобы понять это, не нужно ждать, когда пройдут четыре главные Недели моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже — то, что брюки, едва держащиеся на тазовых костях, становятся новым трендом, стало ясно уже по окончании Недель мужской моды.

Одним из главных подтверждений «камбэка» заниженных джинсов явился образ супермодели Беллы Хадид: она стала одной из первых знаменитостей, которая рискнула появиться на людях в такой вещи. Модель предстала перед публикой в темно-синем топе-бюстгальтере и супероблегающих брюках с низкой посадкой во время посещения Недели мужской моды бренда Louis Vuitton, которая проходила в Париже в январе. И привела поклонников в ужас.

Фанаты сразу обратили внимание, насколько сильно такой наряд укоротил рост модели — о чем не замедлили сообщить ей. «Я люблю Беллу Хадид, но у нас будут проблемы, если она продолжит способствовать возвращению джинсов с низкой посадкой», — написал в своем Twitter один из фанатов.