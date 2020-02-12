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Профсоюзы проводят горячие линии по вопросам применения новой системы оплаты труда «бюджетников»

12.02.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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Федерация профсоюзов Беларуси проводит «горячие линии» в связи с переходом на новую систему оплаты труда работников бюджетных организаций.

Она введена с 1 января нынешнего года. На этапе ее разработки профсоюзы настаивали на том, что с введением новой системы не должна быть снижена заработная плата работников. Новая система расширяет полномочия нанимателя в части дополнительного стимулирования и премирования работников. Для того чтобы исключить субъективный подход, сегодня профсоюзы настаивают на обязательном участии профсоюзных комитетов организаций в распределении стимулирующих и компенсирующих выплат.

Работа «горячих линий» поможет проконтролировать правильность применения нанимателями новой системы и своевременно среагировать на возникающие спорные ситуации на местах.

Непосредственно в Федерации профсоюзов Беларуси вопросы принимаются по телефонам: 8 (017) 203-90-61, 8 (017) 203-95-62. Любой работник бюджетной сферы может позвонить и задать интересующие его вопросы или сообщить о спорных моментах.


График проведения в Брестской области «горячей линии» по мониторингу применения новой системы оплаты труда работников бюджетных организаций


 
 
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Федерация профсоюзов Беларуси проводит «горячие линии» в связи с переходом на новую систему оплаты труда работников бюджетных организаций. Она введена с 1...
 
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