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Пинский РОВД призывает добровольно сдать незаконное оружие и боеприпасы
12.02.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Отдел внутренних дел Пинского райисполкома обращается к гражданам и предлагает проявить сознательность, оказать содействие милиции в своевременном выявлении и изъятии незаконного оружия, боеприпасов и призывает добровольно сдать данные предметы.
В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь лицо, добровольно сдавшее оружие, боевые припасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества, освобождается от уголовной и административной ответственности.
Граждане, располагающие сведениями о незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, могут сообщить об этом в отдел внутренних дел Пинского райисполкома по тел. 31-20-40, 31-70-25 или по тел. 102. Анонимность гарантируется.
Прием граждан по вопросам оборота оружия:
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