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Пинский РОВД призывает добровольно сдать незаконное оружие и боеприпасы

12.02.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пинский РОВД призывает добровольно сдать незаконное оружие и боеприпасы
С 27 января по 19 февраля на территории Республики Беларусь проходят мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Такую информацию корреспонденту pinsknews.by сообщил начальник милиции общественной безопасности отдела внутренних дел Пинского райисполкома Николай Чечун.

Отдел внутренних дел Пинского райисполкома обращается к гражданам и предлагает проявить сознательность, оказать содействие милиции в своевременном выявлении и изъятии незаконного оружия, боеприпасов и призывает добровольно сдать данные предметы.

В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь лицо, добровольно сдавшее оружие, боевые припасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества, освобождается от уголовной и административной ответственности.

Граждане, располагающие сведениями о незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, могут сообщить об этом в отдел внутренних дел Пинского райисполкома по тел. 31-20-40, 31-70-25 или по тел. 102. Анонимность гарантируется.

Прием граждан по вопросам оборота оружия:

  • вторник, четверг: с 15.00 до 20.00;
  • среда, пятница: с 08.00 до 13.00;
  • суббота: с 09.00 до 13.00.
 
 
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> С 27 января по 19 февраля на территории Республики Беларусь проходят мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение незаконного оборота оружия,...
 
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