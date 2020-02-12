Пинский РОВД призывает добровольно сдать незаконное оружие и боеприпасы

Источник материала: Полесская правда



С 27 января по 19 февраля на территории Республики Беларусь проходят мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Такую информацию корреспонденту pinsknews.by сообщил начальник милиции общественной безопасности отдела внутренних дел Пинского райисполкома Николай Чечун.

Отдел внутренних дел Пинского райисполкома обращается к гражданам и предлагает проявить сознательность, оказать содействие милиции в своевременном выявлении и изъятии незаконного оружия, боеприпасов и призывает добровольно сдать данные предметы.

В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь лицо, добровольно сдавшее оружие, боевые припасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества, освобождается от уголовной и административной ответственности.

Граждане, располагающие сведениями о незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, могут сообщить об этом в отдел внутренних дел Пинского райисполкома по тел. 31-20-40, 31-70-25 или по тел. 102. Анонимность гарантируется.

Прием граждан по вопросам оборота оружия:

вторник, четверг: с 15.00 до 20.00;

среда, пятница: с 08.00 до 13.00;

суббота: с 09.00 до 13.00.